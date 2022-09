Meteo OGGI sabato 10 settembre | Cielo prevalentemente soleggiato

Le previsioni meteo di oggi, sabato 10 settembre. Giornata in gran parte stabile da Nord a Sud, ad eccezione di alcune locali precipitazioni previste su Triveneto, settori dell’Emilia e pianure confinanti.

Giornata in gran parte stabile e soleggiata, da Nord a Sud. Spiccata variabilità al Centro-nord con isolati rovesci e temporali al Nord su est Liguria e regioni centro-orientali e, al Centro, su Umbria, Toscana e Lazio e restante appennino. Il tempo risulterà invece più stabile al Sud e sulle isole maggiori, con locali fenomeni a evoluzione diurna che si verificheranno tra i settori dell’Appennino campano e quello molisano.

Nord

Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo stabile, fin dalle ore mattutine. Si prevedono tuttavia sulle aree alpine orientali e su Emilia-Romagna locali instabilità con qualche fenomeno associato tra tarda la mattinata e il primo pomeriggio. Sul resto del settentrione sono invece previsti in prevalenza spazi soleggiati.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo in prevalenza soleggiato fin dal primo mattino. Prevista infatti scarsa nuvolosità sulle regioni centrali, con prevalenza di spazi di sereno tranne per qualche locale annuvolamento più compatto lungo le coste marchigiane e sulle aree appenniniche tra Lazio e Abruzzo.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un cielo soleggiato o al massimo poco nuvoloso su gran parte dell’area. Si segnalano tuttavia nubi sparse sulla Campania, con qualche possibile piovasco associato. Ampi spazi soleggiati invece sul resto del Meridione, isole incluse.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime in generale calo tutta la nostra penisola. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in aumento su Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in calo al Centro-sud, e stazionari, invece, su tutto il resto del Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente moderati meridionali su Puglia, moderati occidentali sulle regioni tirreniche con rinforzi sulla

Sardegna. Sul resto del nostro Paese, invece, soffieranno in prevalenza deboli variabili.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulterà localmente molto mosso il mar di Liguria, poco mosso il mar Adriatico settentrionale, e mossi tutti i restanti bacini italiani, con attenuazione del moto ondoso su Adriatico centro meridionale, canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Tirreno meridionale nel corso della giornata.