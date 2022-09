Da Striscia la Notizia al GF Vip 7: Alfonso Signorini ha scelto l’amatissima ex velina

Ad una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip, è uscito il nome di una nuova concorrente, si tratterebbe di un’ex velina per il reality condotto da Alfonso Signorini, ecco quali sono le ultime novità in merito.

Ai nastri di partenza ci sarà ancora una volta Signorini come padrone di casa, per il giornalista sarà la quarta conduzione di fila, si farà affiancare in studio da Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.

Le due saranno le opinioniste con cui il presentatore interagirà durante le puntate serali previste ogni lunedì e giovedì, se per la moglie di Paolo Bonolis si tratta di una conferma dopo l’esordio della scorsa stagione, la navigata cantante emiliana è alla prima volta in assoluto nel reality.

Riguardo ai concorrenti, al momento sono stati svelati solo 3 nomi, il primo di essi è stato Giovanni Ciacci, in seguito sono stati rivelati quelli di Wilma Goich ed il ritorno al GF Vip di Pamela Prati. Nelle ultime ore è invece circolato quello di Cristina Quaranta come papabile inquilina della casa.

Chi è Cristina Quaranta

La sua carriera inizia molto presto, quando da poco maggiorenne ha una piccola parte nel film diretto ed interpretato da Carlo Verdone, Stasera a casa di Alice. Pochi mesi dopo fa parte del cast Non è la Rai, mentre nel 1995 viene scelta insieme ad Alessia Merz tra le veline di Striscia La Notizia.

Per alcune stagioni è presente all’interno del programma sportivo Guida al campionato condotto da Alberto Brandi, mentre nel 2005 partecipa alla terza edizione de l’Isola dei famosi, venendo però eliminata dopo appena una settimana. Nei successivi anni, Cristina Quaranta limiterà le proprie apparizioni in tv, avendo modo di condurre sul canale PokerItalia24 alcuni programmi.

Ultime notizie

Anche se il suo nome non è stato ancora ufficializzato, la fanpage Instagram gfIsola.news ha svelato come uno dei prossimi concorrenti della trasmissione abbia un tatuaggio a forma di stella sul proprio piede.

Tale indizio avrebbe portato a Cristina Quaranta e nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzata la notizia come prossima concorrente del Grande Fratello Vip 7, ma bisogna ricordare come i nomi ed i volti di buona parte degli inquilini verranno svelati durante il primo serale previsto lunedì 19 settembre.