Sophie Codegoni, nuovo programma per l’ex gieffina: ecco dove la vedremo

Novità riguardanti Sophie Codegoni, alla quale verrà affidato un nuovo programma, andiamo a vedere dove vedremo l’ex gieffina ed in cosa consisterà questo progetto in cui sarà a sorpresa la protagonista.

A soli 21 anni la sua notorietà è già piuttosto conclamata, dopo gli inizi da modella e come influencer, inizia a farsi conoscere anche nel mondo della tv, partecipando al programma Uomini e Donne.

Nel dating condotto da Maria De Filippi diventa una delle troniste più corteggiate, fino ad avere una storia seria con Matteo Ranieri, ma una volta terminato il programma, la relazione con il ragazzo ligure si interrompe.

Avrà maggiore fortuna al Grande Fratello Vip, dove avrà modo di conoscere Alessandro Basciano, la loro storia a distanza di qualche mese procede a gonfie vele e la coppia presto si sposerà, dopo la richiesta di matrimonio accettata sul red carpet di Venezia. Anche a livello professionale, novità in arrivo per la Codegoni, avviata verso un nuovo percorso, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Cosa accadrà nel suo futuro

Nel suo destino vi è la nota trasmissione Tale e quale, ma la modella non parteciperà al talent presentato da Carlo Conti, in quanto tra i concorrenti ci sarà Rosalinda Cannavò, motivo per il quale si andrà a liberare un posto per Casa Chi.

Una crasi tra la casa, rivolta naturalmente a quella del Grande Fratello, e la nota rivista, entrambe con Signorini padrone di casa. Casa chi viene trasmesso sul web e vedrà come protagonista Sophie Codegoni una volta iniziato il reality, ma non sarà il suo unico impegno, in quanto l’influencer farà parte del cast di Avanti un altro nei panni della Bonas.

Il tipo di trasmissione

Dal 19 settembre partirà infatti la settima edizione del GF Vip ed a presentare via web Casa Chi vi sarà Sophie Codegoni in compagnia dei giornalisti del settimanale Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri.

Sarà una sorta di talk show attraverso il quale Sophie Codegoni ospiterà ed avrà modo di intervistare alcuni ex concorrenti del Grande Fratello e non solo, una nuova avventura per la giovane modella sempre più in rampa di lancio tra tv e web.