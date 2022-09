Mara Venier, la confessione che non ti aspetti: “Mi sono scontrata con…”

Ripartita con Domenica In, Mara Venier ha fatto rivelazioni sul suo passato, dichiarando di essersi scontrata con molte persone per via del suo carattere e per delle situazioni non particolarmente apprezzata dalla conduttrice veneta.

Nello scorso fine settimana è iniziata una nuova stagione di Domenica In, la quattordicesima condotta dalla Venier, diventata la leader nelle edizioni presentate, superando il precedente record di Pippo Baudo.

Durante la prima delle diverse puntate previste sono stati diversi gli ospiti ricevuti in studio, da Loretta Goggi ad Alberto Matano, passando per Pierluigi Diaco ed Andrea Sannino, fino alla coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra, mentre in collegamento era presente Mara Maionchi.

La prima puntata ha ottenuto come ascolti una media di circa due milioni di spettatori nelle due parti in cui era suddiviso il programma, mentre è stato intorno al 17% lo share medio.

Le sue dichiarazioni su Domenica In

Riguardo alla longevità del suo rapporto con la trasmissione domenicale, la diretta interessata è stata intervistata a RadioCorriereTv, dove ha dichiarato: “Impensabile essere arrivati qui dopo 30 anni, pensavo dovesse essere un’esperienza a termine“.

Il riferimento è alla prima volta in cui la Rai decise di scegliere la Venier tra le conduttrici del già storico programma, in quella circostanza affiancò Luca Giurato e Monica Vitti, l’anno era il 1993 e tra qualche mese arriverà ai tre decenni esatti di conduzione.

Cosa ha raccontato la presentatrice

Oltre a Domenica In, la Venier ha raccontato del suo modo di porsi piuttosto spontaneo, seppur apprezzato dal pubblico, in passato ne ha pagato le conseguenze, togliendosi qualche sassolino nei confronti di alcune persone.

Anche se non ha fatto nomi, ecco le parole di Mara Venier a tal proposito: “Per il mio modo di essere ho pagato prezzi molto alti. Sono una persona diretta e leale, proprio per questo mi sono dovuta scontrare con chi è stato sleale con me, e sono stati in tanti a tradirmi. Prima ci rimanevo male, adesso non più“. Queste le sue dichiarazioni, Domenica in ritornerà il 18 settembre alle 14 su Rai Uno, in attesa di capire chi saranno gli ospiti del secondo appuntamento del talk televisivo.