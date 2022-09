Ilary Blasi, parla il grande amico di Francesco Totti: “A Mediaset non si può perché…”

Sulla vicenda tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è intervenuto in soccorso l’amico dell’ex calciatore, dichiarando di non poterci essere a Mediaset, ecco quali sono state le sue parole a tal proposito e di chi si tratta.

Le settimane successive alla notizia della separazione tra Totti e la Blasi sono state piene di voci, ma negli ultimi giorni i diretti interessati sono stati coinvolti in modo pubblico, specie dopo l’ultima polemica.

In riferimento al possibile tradimento da parte dello sportivo, l’ex giocatore della Roma si è dovuto difendere, accusando l’ormai ex moglie di aver tradito per prima e con una persona molto lontana dal suo modo di essere.

Durante la prima puntata stagionale de I fatti vostri, nello spazio dedicato alla cronaca rosa, si è parlato della notizia della loro separazione, ed ospite per l’occasione vi era Alex Nuccetelli, notoriamente grande amico di Totti e già in passato chiamato in causa per discutere di quanto avvenuto all’interno della coppia.

Le parole di Alex Nuccetelli

Parlando del suo amico, Nuccetelli ha rivelato al conduttore Salvo Sottile, come lo ha trovato negli ultimi tempi: “Ha avuto un periodo particolare, lo avevo trovato molto triste e pensieroso, più del solito”.

Il Pr ha poi difeso lo sportivo, specificando il suo rapporto con Noemi Bocchi: “Da un anno e mezzo la conosce, ma dapprima non vi era nulla tra di loro, la moglie l’ha sempre rispettato in quanto ci tiene alla famiglia. Dopo il periodo difficile e la separazione è iniziata la nuova frequentazione e la rinascita“.

Accuse e rivelazioni

Oltre a Totti, Nuccetelli conosceva bene Ilary Blasi, ma alla conduttrice ha lanciato delle accuse molto pesanti: “Quando ha invitato Francesco a tacere per non rovinare 50 famiglie, sarebbe bene farsi un esame di coscienza. Posso parlare in Rai ma non a Mediaset, mi hanno precluso di andarci“.

Ricordiamo come Alex Nuccetelli sia stato molto vicino in passato alla partecipazione all’Isola dei Famosi come naufrago, reality condotto proprio da Ilary Blasi, la sua amicizia con Francesco Totti sembra però essere di ostacolo all’organizzatore di eventi romano. Di certo, la situazione venutasi a creare tra gli ex coniugi sta diventando sempre più tesa.