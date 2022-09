Salvo Veneziano, va a fuoco la sua pizzeria | C’è un’intossicato

Un grave incendio ha distrutto la storia pizzeria dell’ex concorrente del Grande Fratello Salvo Veneziano. Poteva finire molto peggio, per fortuna c’è stato solo un’intossicato.

Un evento davvero terribile sconvolge la vita di Salvo Veneziano, conosciuto dal grande pubblico per essere stato nel 2000 uno dei concorrenti più amati della prima edizione del Grande Fratello.

Tramite i suoi social, ha raccontato quello che gli è accaduto pubblicando un paio di foto piuttosto sconvolgenti.

Un terribile incendio ha infatti colpito la sua storica pizzeria di Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza.

Salvo Veneziano, va a fuoco la sua pizzeria. Come è successo?

“Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività” ha scritto Veneziano, che ha tenuto ha sottolineare un punto in particolare. Non si è infatti trattato di un rogo appiccato apposta per recare danno all’imprenditore. Veneziano ha in effetti aggiunto: “Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso”. A poche ore dalla pubblicazione del post sono iniziati ad emergere su alcuni quotidiani locali i dettagli sull’incidente. Come riportato da Il Cittadino di Monza e Brianza, le fiamme avrebbero iniziato a propagarsi nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 settembre. L’incendio (avvenuto alla sua Officina della Pizza di via Molino Arese in Frazione Molinella) avrebbe costretto gli occupanti dei quattro appartamenti al di sopra della struttura a evacuare le loro case senza conseguenze. Si registra solo un’anziana donna 85enne intossicata dal fumo proveniente dal locale in fiamme e trasportata per ulteriori controlli all’ospedale di Desio.

Si indaga sui motivi

Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi rapidamente per spegnere le fiamme. Il locale di Salvo Veneziano, al momento dell’intervento, era chiuso e non c’erano clienti all’interno.

Per il momento è mistero sulle cause che hanno scatenato l’incendio e le indagini sono tutt’ora in corso. In ogni caso l’ex concorrente del GF è proprietario anche di un altro locale a Milano dal 2005.