Docente arrestato per pedopornografia: avrebbe tentato adescamento allieva minore di 14 anni

L’uomo è finito in manette lo scorso 8 settembre. A denunciare l’accaduto, i genitori della ragazzina, minore di 14 anni

La polizia ha arrestato un uomo over 50, con una serie di accuse quali pedopornografia, molestie sessuali, adescamento minore. L’inchiesta è partita a seguito della denuncia dei genitori di una ragazza la cui età è inferiore ai 14 anni, che sarebbe stata oggetto delle attenzioni dell’uomo, un professore della provincia di Messina.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe avuto uno scambio di messaggi su Whatsapp con la sua allieva minorenne, domandandole di mandargli foto intime.

Il 50enne è ora ai domiciliari, e lo hanno bloccato lo scorso giovedì, 8 settembre, a seguito di un’ordinanza del gip del Tribunale di Patti. L’inchiesta degli inquirenti ha ricostruito il rapporto che il docente avrebbe avuto con la propria allieva, poi scaturito in una serie di messaggi, video e vocali, mandati tramite whatsapp, come riporta La Gazzetta del Sud.

Da quanto si apprende, sembrerebbe che il professore abbia anche chiesto alla ragazzina di vedersi dal vivo, sempre tramite una serie di messaggi. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro il cellulare dell’uomo che potrebbe contenere elementi di supporto per l’accusa.

Insegnante di religione accusato di violenze sessuale su due allievi minorenni

Un’insegnante di religione di una scuola superiore è finito in manette, accusato di violenza sessuale su due suoi allievi minori. La vicenda è occorsa a Piacenza. I fatti sono accaduti nel 2021, quando il docente era stato sospeso per via delle prime denunce nei suoi confronti.

L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. A subirla, sarebbero stati due ragazzi, tutti e due minori. Ma l’uomo è anche accusato di aver mandato messaggi e filmati hard sui telefonini di allievi minorenni, tutti maschi. Le indagini sono andate avanti con il massimo riserbo e l’uomo è stato arrestato nel giugno 2022, ma la notizia è stata divulgata solamente oggi. Attualmente, per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari.

L’inchiesta della procura piacentina è stata complicata, e sono stati ascoltati testimoni e raccolti elementi. La misura che ha condotto il professore di religione agli arresti domiciliari, è fondata su due incontri occorsi fuori scuola e che riguarderebbero due allievi maschi, minorenni, in due occasioni totalmente diverse.