“Lo faccio io…”, Meghan nel giorno della morte della Regina, frase sotto accusa

Meghan è di nuovo sotto accusa dell’opinione pubblica inglese. Sembra proprio che qualsiasi cosa faccia la moglie di Harry, non vada particolarmente a genio ai sudditi della Corona. Ed anche in occasione triste come quella della scomparsa della sovrana, non sono mancate le critiche per la moglie di Harry.

Fonti da Palazzo parlano di un’aria di pace tra i due fratelli, ma il gesto di Meghan solleva polemiche

Che Meghan non goda della simpatia degli sudditi inglesi è cosa nota. Da quando infatti lei ed suo marito Harry hanno deciso di allontanarsi dalla Royal Family sono piovute polemiche a fiume su di loro, “accusati” addirittura di aver girato le spalle alla Corona. Con la scomparsa di Elisabetta però, qualcosa sembra essere cambiato o sembra essere sulla via del cambiamento.

Se fino a poco tempo fa infatti tra i due fratello Harry e William regnava un silenzio freddo ed abissale, nelle ultime apparizioni pubbliche sono sembrati più vicini. “Non vedevamo i Sussex insieme ai Cambridge dal Commonwealth Day del 9 marzo 2020, più di 915 giorni fa” riporta il Mirror. “Il Principe di Galles ha invitato il duca e la duchessa a unirsi a lui e alla principessa di Galles. Il Principe di Galles ha pensato fosse una importante dimostrazione di unità in un momento incredibilmente difficile per la famiglia” ha spifferato una fonte al Washington Post.

“Lo faccio io…” la frase di Meghan scatena la bufera

Da quando William, Kate, Harry e Meghan infatti sono stati avvistati tutti insieme, le speranze di una riconciliazione si sono accese ed anche i sudditi della corona hanno iniziato a sperare che tra loro le acque possano calmare. Ma se c’è grande aspettativa circa il ricongiungimento tra Harry e William, tante sono le obiezioni che sono state mosse a Meghan, o meglio per un’azione che la moglie di Harry ha tenuto.

A suscitare polemiche è stato un gesto di premura di Meghan Markle nel corso dell’evento. William, Kate, Harry e Meghan si sono fermati ad ammirare i fiori, ed a leggere i tantissimi messaggi che i sudditi hanno lasciati alla Regina. La duchessa ha preso tra le mani i fiori, salutando la folla. Quando poi un valletto le si è avvicinato per aiutarla, lei ha rifiutato. Si tratta di una consuetudine, ma lei ha voluto fare da se. Questo gesto è stato aspramente criticato, perchè definito come “egocentrico”, come se volesse attirare le attenzioni solo sulla sua persona.