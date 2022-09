Scherzi a Parte, rissa e scherzo finito malissimo , parla Papi: “Una star ha perso il controllo”

Sta per tornare uno dei programmi più esilaranti e divertenti di sempre, Scherzi a parte, lo show condotto dall’impareggiabile Enrico Papi. Il conduttore romano è pronto, carico ed ha proprio di recente fatto chiarezza su ciò che accaduto nel corso della registrazione di uno degli scherzi, Ecco cosa ha detto al riguardo.

Scherzi a parte, il conduttore parla della rissa nata a causa di uno scherzo

Scherzi a parte è uno dei programmi più apprezzati e longevi di casa Mediaset. Lo show aprirà i battenti domenica 18 settembre in prima serata su Canale 5. Il timoniere sarà ancora una volta Enrico Papi che di recente ha rilasciato un’intervista per Tv Sorrisi e Canzone, svelando alcuni aneddoti circa ciò che accadrà nel corso della prima puntata. Papi ha anche spiegato che è avvenuta una rissa, nata a causa di uno scherzo che è finito male.

“C’è stata una rissa. Una star – ha dichiarato il conduttore – è uscita talmente fuori di sé che non riuscivamo a controllarla. Nemmeno gli amici. Inoltre capita spesso che le vittime chiamino la polizia e noi dobbiamo avvertire le forze dell’ordine che è tutto finto“. Ma chi è il personaggio noto che è andato su tutte le furie? Il conduttore non lo ha svelato, non resta dunque che attendere la messa in onda delle nuove puntate.

Papi ha poi spiegato che c’è una novità, il sottotitolo dello show sarà: “Nessuno è tranquillo”- in quanto in studio nessuno potrà abbassare la guardia. Ci sarà la trappola dello “scherzo in diretta”.

Scherzi a parte, Enrico Papi svela alcune “vittime” del programma

Il conduttore dello show ha spoilerato alcuni dei nomi di coloro che hanno subito gli scherzi. Tra gli altri ci sono, Nicolas Vaporidis, vincitore de L’Isola dei Famosi, Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, e Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri.

Ad aver subito gli scherzi del programma anche Roberto Giacobbo, Federico Fashion Style (Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Nella prima puntata andranno in onda gli scherzi fatti a Iva Zanicchi e ad Aldo Montano. Si tratta di una puntata che si preannuncia divertente e leggera, il pubblico è già in trepidante attesa.