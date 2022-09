Verissimo, torna la Toffanin con i suoi scoop: Ilary Blasi ci sarà? La conduttrice confessa

È tutta l’estate che si parla della possibile intervista di Ilary Blasi a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin, e ora che la presentatrice ha svelato gli ospiti, l’attesa si fa frenetica.

Sta per ripartire il doppio appuntamento di Silvia Toffanin con Verissimo, e la domanda che si fanno tutti è quella su Ilary.

Dopo l’intervista fiume di Francesco Totti, ci sarà la Blasi a replicare nello studio della sua amica?

A Tv Sorrisi e Canzoni proprio la Toffanin ha dato un’anticipazione su quali saranno i suoi primi ospiti, ma non ha citato Ilary. È prevista una sorpresa effetto choc?

Verissimo, torna la Toffanin con i suoi scoop. Tutti aspettano le parole di Ilary

La Toffanin ha raccontato al settimanale chi intervisterà prossimamente, e tutti si aspettavano che tra i primi nomi ci fosse quello di Ilary Blasi. Ma al momento così non è stato. Ovviamente nulla vieta che ospiti particolari, o dell’ultimo momento possano essere inseriti. Ci saranno per esempio i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, che quando vengono eliminati passano sempre nello studio di Verissimo. Silvia comunque è molto contenta anche di tornare con la formula del doppio appuntamento.

Il suo metodo sarà sempre lo stesso: intervistare la persona e non solo il personaggio, ha spiegato. Le piace far sentire l’ospite a suo agio e accolto, così soltanto può iniziare il racconto. A proposito della distanza tra lei e l’ospite ha spiegato che saranno ancora molto prudenti: per il momento ci sarà ancora distanza, anche per rispetto degli ospiti. Se la situazione pandemica migliorerà nei prossimi mesi allora ridurranno ancora di più le distanze. Tornerà però il pubblico in studio. Quindi ha fatto i nomi di alcuni ospiti di Verissimo 2022-2023: Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti di Viola come il mare, poi non mancheranno le due opinioniste del GF Vip Orietta Berti e Sonia Bruganelli. E poi ancora Elodie e tanto spazio ai matrimoni come quello di Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Ma non è uscito il nome che tutti si aspettavano, quello di Ilary Blasi. “Scelgo in base all’attualità, con la mia squadra di giovani autori bravissimi. Cerchiamo di essere sempre ‘sul pezzo’ e di mostrare un lato inedito dei nostri ospiti”, ha detto la Toffanin. Impossibile quindi non pensare al gossip dell’estate: la separazione tra Totti e Ilary. Eppure tra i nomi fatti dalla Toffanin non c’è quello di una delle sue più care amiche.

Ci sarà l’ennesimo scoop?

L’assenza di Ilary Blasi tra i primi nomi di Verissimo potrebbe avere più di una giustificazione. Forse Silvia sta aspettando e rispettando i tempi dell’amica, quindi ci sarà più in là nei mesi: la stagione è lunga. Oppure Ilary non ha mai pensato di parlare in tv. O ancora il tutto ha a che fare con una tregua in arrivo tra Totti e Blasi.

Ne ha parlato Il Messaggero, secondo il quale nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i legali dei due per trovare un accordo. D’altronde le rivelazioni dei giorni scorsi hanno avuto toni abbastanza alti e vivaci, per cui l’intenzione sarebbe quella di limitare i danni ora. “Entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi, con punte avvelenate che potrebbero lasciare al suolo amici e conoscenti”, scrive la testata. L’accordo Totti-Ilary pare preveda anche un comunicato congiunto per mettere fine alla guerra. Quella pubblica e mediatica, almeno.