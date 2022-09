Cartabianca, Mauro Corona distrugge Francesco Totti: “Bisognerebbe avere dignità”

Il celebre scrittore ed alpinista, presenza amatissima di Cartabianca, il talk condotto dalla Berlinguer ha commentato con il suo solito fare ironico ma pungente il tema più caldo del momento, quello della separazione tra Ilary e Francesco. Non ha utilizzato mezzi termini, ed in tanti hanno interpretato le sue parole come una vera e propria ramanzina per il calciatore. Ma cosa ha detto? E perchè le dichiarazioni dell’opinionista hanno sollevato polemiche?

Cartabianca, Mauro Corona colpisce ad affonda il Pupone

Cartabianca è uno dei programmi più amati e seguiti del palinsesto Rai. Al timone del talk c’è la conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer, amatissima per la sua professionalità, il carisma e la grande dote comunicativa. Da anni, nella sua trasmissione presenzia come ospite fisso, l’alpinista e scrittore Mauro Corona.

Grazie alla sua pungente ironia è diventato uno dei personaggi televisivi più apprezzati, anche sul web. Le sue dichiarazioni, talvolta sferzanti, hanno sollevato polemiche, ed ora che ha detto la sua sulla vicenda sentimentale più chiacchierata di sempre, o riflettori si sono di nuovo accesi su di lui.

Corona ha commentato la separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, le sue parole non sono passate in sordina, poichè alcuni telespettatori l’hanno interpretate come una vera e propria ramanzina, diretta all’ex Capitano della Roma. Ma cosa ha detto nel dettaglio lo scrittore? Mauro ha esordito dicendo:

“Ho sempre ammirato Totti come sportivo, ma penso che due persone che si separano per i più disparati motivi dovrebbero avere l’accortezza, la dignità e l’orgoglio di salvare l’amore che c’è stato. Ci sono anche dei bambini. Infierire così non è bello. I Rolex? Se dovessi divorziare, al massimo mi porterebbero via le motoseghe”.

Bianca Berlinguer tace, ma in studio cala il gelo

Oltre ad aver suscitato una certa ilarità, le parole del celebre alpinista sono state apprezzate da milioni di persone, che non hanno affatto gradito la guerra di accuse e di rivendicazioni che i due ex coniugi si stanno facendo. In particolare ha fatto riferimento agli episodi raccontati da Totti nel corso della recente intervista riguardanti gli orologi scomparsi e le borse nascoste.

La conduttrice Bianca Berlinguer non ha approfondito la faccenda, e dopo il breve ma puntuale commento di Corona, si è chiuso il sipario in studio sulla tanto chiacchierata separazione tra il Pupone e la conduttrice.