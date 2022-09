Elisa Isoardi, terribile lutto per la conduttrice: “Ciao Memè”

L’amatissima conduttrice, Elisa Isoardi ha subito un lutto che l’ha segnata per sempre. Era molto legata a lei, ed ora dover convivere con la sua assenza sarà per lei difficile. Si tratta di un vento che l’ha cambiata e che di certo non potrà mai dimenticare.

Elisa Isoardi ha subito un lutto, le parole della conduttrice

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. L’ex modella è entrata pian piano nel cuore dei telespettatori nostrani che, hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla grazie alla sua straordinaria simpatia, l’intelligenza e la professionalità. La timoniera di alcuni dei programmi più seguiti del palinsesto Rai ha partecipato anche a format diversi, in cui si è messa in gioco come concorrente. Indimenticabile la su esperienza a L’Isola dei Famosi e nel corso dello show, Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci.

La conduttrice di recente però è finita al centro del gossip, suo malgrado, non per i successi professionali, ma per un lutto che l’ha profondamente segnata ed addolorata nel profondo. Elisa Isoardi ha perso infatti la sua amatissima nonna Lucrezia, per omaggiare il suo ricordo le ha dedicato un post suo social, dove l’ha dolcemente salutato con il nomignolo che le aveva dato.

Elisa Isoardi, la conduttrice l’ha salutata per sempre

“Ciao Memè nonnina mia”- ha scritto la Isoardi a corredo di alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram. Il loro rapporto era molto profondo e sincero, fatto di affetto e sincerità. La conduttrice già in passato aveva raccontato ai suoi followers quanto fosse forte il legame con la nonna, ed aveva anche confessato di essersi rammaricata per non aver trascorso molto tempo con lei nel corso degli ultimi anni.

A tal proposito, Elisa aveva dichiarato: “Memè, la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia. Ogni volta che la vedo mi rendo conto di quanto mi dispiace non poterle dedicare più tempo, è una fortuna poter parlare ancora con lei e vedere nei suoi occhi la stessa luce e la stessa forza che rivedo in me stessa. I nonni ci lasciano un’impronta nell’anima per tutta la vita. Grazie a tutte le persone che assistono con cura i nostri anziani”. aveva scritto la conduttrice solo poco tempo fa.