Principe Harry, il messaggio registrato nella segreteria della Regina Elisabetta: i due erano legatissimi

Il legame tra la Regina Elisabetta ed il nipote Harry ha destato da sempre tanta curiosità. Ora che la sovrana è scomparsa, in tanti stanno tornando con la mente ad alcuni degli aneddoti più divertenti ed esilaranti che li hanno visti protagonisti. L’esperto dei royal, Phil Dampier ha proprio di recente raccontato uno degli episodi più simpatici del loro passato alle pagine dell’Express .

Il rapporto tra la sovrana ed Harry era molto stretto, svelato un aneddoto singolare

Il feretro della sovrana è atterrato ieri a Londa, ed i tabloid inglesi hanno prontamente dato la news: «La Regina Elisabetta è tornata a casa». Le spoglie di sua maestà verranno trasferire presso la Westminster Hall a Westminster, così da permettere ai suddito di poterla salutare per l’ultima volta, prima che si svolgano i solenni funerali, la cui data è fissata per il 19 settembre. In tutto il mondo non si fa che parlare d’altro, la cerimonia funebre per la sovrana ha catalizzato l’attenzione mondiale, portando alla mente i momenti salienti della sua lunga vita alla guida del regno.

Non sono mancati i racconti che hanno fatto luce sulla sua nota ironia, il sense of humour della sovrana ha conquistato milioni di sudditi, uno dono, una vera e propri attitudine che, le è venuto in soccorso in tante circostante, permettendoli di vivere con più serenità anche in momenti di difficoltà, nel corso della sua lunga guida non sono di certo mancati.

Il messaggio di Harry per Elisabetta scatena l’ironia

Facendo riferimento al suo sense of humour di recente, il giornalista ed esperto royal Phil Dampier, ha raccontato un aneddoto simpaticissimo a dimostrazione di quanto Elisabetta ed Harry fossero legati.

Dampier ha svelato che quando la sovrana ebbe il suo primo telefono cellulare, domandò a suo nipote Harry di registrare per lei un messaggio vocale, così da poterlo utilizzate quando non avrebbe potuto rispondere. Harry accettò e ironicamente disse: ” «Hey, wassup? This is Liz. Sorry I’m away from the throne. Press one for Philip, two for Charles and three for the corgis!». La traduzione è: «Hey, che succede? Qui è Liz. Scusa ma in questo momento sono lontana dal trono. Premi uno per Filippo, due per Carlo e tre per i corgi».