Uomini e Donne, il dramma del cavaliere di Gemma: “Mai sofferto così tanto, vorrei morire”

Uomini e Donne sta per tornare. Il famoso dating show condotto da Maria De Filippi sta scaldando i motori e tra pochi giorni, i telespettatori potranno rivedere i loro beniamini. In attesa di scoprire cosa accadrà, e chi saranno i cavalieri e le dame che si metteranno in gioco per cercare l’amore all’interno dello studio, cerchiamo di capire che come sta l’ex conoscente di Gemma Galgani che, nelle ultime ore ha dichiarato di non stare bene.

Trono Over, i protagonisti stanno per tornare, ecco chi ci sarà

L’attesa sta per terminare, il programma sentimentale più amato del piccolo schermo nostrano sta per andare in onda con le nuove puntate. I telespettatori sono in trepidante attesa, finalmente potranno rivedere i protagonisti più amati del dating show. Pare che sia certa la partecipazione di Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Gemma Galgani. La bionda dama torinese riuscirà a trovare l’amore della sua vita? In tanti lo sperano, Gemma è single da un po’ e non ha mai nascosto il suo desiderio di amare e di essere amata.

La dama ha conosciuto diversi uomini nel corso della sua permanenza all’interno del talk, e proprio di recente ha sollevato preoccupazione una dichiarazione di un cavaliere che scese le scale dello studio proprio per fare la sua conoscenza. Ma chi è l’ex protagonista del programma che non sta bene?

Uomini e Donne, l’ex cavaliere deve subire una delicata operazione chirurgica

Si tratta di Fabrizio Cilli, che partecipò all’edizione di Uomini e Donne in onda nel 2019. In quell’occasione si espose per Gemma, palesandole il suo interesse, però con il passare del tempo la frequentazione è terminata e Fabrizio decise di abbandonare il talk sui sentimenti. Nonostante il fatto che sia trascorso del tempo, in tanti seguono l’ex corteggiatore sui social, e proprio di recente attraverso Instagram ha fatto sapere di stare poco bene.

“Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale. Non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire. Non vivo più….”– ha annunciato l’ex cavaliere. Le sue parole sono poste a corredo di uno scatto che lo ritrae con un’espressione provata, forse era particolarmente stanco.