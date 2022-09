Meteo OGGI martedì 13 settembre | Cielo sereno ma con nuvolosità in aumento

Le previsioni meteo di oggi, martedì 13 settembre. Prevalenza di bel tempo un po’ ovunque, con nubi in graduale aumento nella giornata di mercoledì a partire dalle regioni nordoccidentali e primi fenomeni sulle aree confinali.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile e abbastanza soleggiato. Prevista comunque nuvolosità in graduale e sensibile aumento sulle aree alpine e prealpine. Possibili innocue velature in estensione sul resto del Nord, che già nel primo pomeriggio arrivarenno su Sardegna, Toscana, Umbria e Marche. Previsti addensamenti più significativi, invece, nelle ore serali di oggi su Liguria centrorientale. Su tutto il resto della nostra penisola prevarrà il sole.

Nord

La giornata di oggi preverà tempo stabile e cielo abbastanza soleggiato sulla maggior parte delle regioni del Nord. Si segnala comunque un aumento delle velature fin dal primo mattino sul Triveneto. Velature innocue e in transito, che non porteranno fenomeni associati. Verso le ore serali aumento di nubi anche sulle aree alpine e prealpine, oltre che sulla Liguria.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda la giornata di oggi, sul Centro e sulla Sardegna dominerà il bel tempo. Il cielo sarà in prevalenza soleggiato e sereno fino al pomeriggio sulla gran parte delle regioni. Da segnalare però nuvolità in aumento e intransito serale su Toscana, Marche e Umbria.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un tempo stabile. Previsti annuvolamenti e innocui sulle aree interne della Sicilia, senza che vi sia però la possibilità di fenomeni associati.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano stazionarie al Nord e in calo sulle regioni Centro-meridionali. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in diminuzione su Emilia-Romagna, Sardegna, Umbria, Appennino toscano e marchigiano, Sud peninsulare e settori nord ed est della Sicilia. Colonnine in aumento, invece, su Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli settentrionali al Sud, con venti localmente moderati sulle aree ioniche, e deboli sudorientali sulla Sardegna. Sul resto del paese, invece, prevarranno deboli variabili.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulterà mosso e localmente molto mosso lo Iono, mosso il mare Adriatico meridionale, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata, mosso il canale di Sardegna, con moto ondoso in aumento nel corso della serata. Risuleranno poco mossi, invece, tutti gli altri bacini italiani.