Proseguono gli sbarchi, altri 217 migranti arrivati a Lampedusa: 64.000 da inizio anno

Proseguono gli sbarchi, altri 217 migranti arrivati a Lampedusa nelle scorse ore. A partire dall’inizio dell’anno sono approdate sulle nostre 64.000 persone.

Continua a dividere le forze politiche, il tema delle migrazioni. E Mentre i partiti si impegnano al massimo per una campagna elettorale ormai agli sgoccioli, la gente nel frattempo continua a morire in mare. Come i sei migranti morti ieri, di fame e di sete, dopo una lunga traversata in mare. O come la piccola Loujin, bimba siriana di quattro anni che ha chiuso definitivamente gli occhi mentre era tra le braccia della mamma – su un gommone che per 10 giorni è rimasto alla deriva perché nessuno voleva recuperarlo.

Un’odissea moderna, politica ed economica, che spinge tantissimi migranti a imbarcarsi in un viaggio difficile e pericoloso, con la speranza di arrivare in un Paese che possa offrirgli un futuro migliore. E perciò proseguono ancora oggi gli sbarchi, con altre 217 persone arrivate a Lampedusa nelle scorse ore. Siamo a quota 64.000 migranti, arrivati sulle nostre coste a partire dall’inizio dell’anno.

Quasi 1200 a Lampedusa, 64.000 i migranti dall’inizio di gennaio

Nelle scorse ore, nella notte, sono arrivati a Lampedusa sette barchini e gommoni. Sono approdati direttamente a Cala Creta, Cala Francese, molo Favarolo, molo commerciale e molo Madonnina, mentre altri due natanti sono stati recuperati dalle forze dell’ordine tra gli 11 miglia e l’imboccatura del porto. Un flusso che si è sviluppato fino all’alba, e che ha portato sulle nostre coste 217 migranti.

Come si apprende dalle fonti, se si contano tutti gli sbarchi di ieri salgono a 12 gli arrivi, con 556 persone soccorse in totale. Si contano bengalesi, egiziani, pakistani, etiopi e tunisini, ma anche marocchini e somali. Uomini per lo più, ma ad essere stati soccorsi sono anche4 donne e 14 minori. Dopo le prime cure e assistenze del caso, sono stati tutti trasportati e accolti presso il centro d’accoglienza dell’isola.

Un hotspot che scoppia, quello di Lampedusa. Sono infatti 1.199 i migranti ospiti attualmente nel centro, a fronte dei 350 posti di norma disponibili. La struttura di contrada Imbriacola è tornata a riempirsi rapidamente, mentre proseguono le operazioni di trasferimento di parte dei migranti. Su indicazione della prefettura di Agrigento, sono 40 gli ospiti in procinto di lasciare i padiglioni, per essere imbarcati sul traghetto di linea che in serata li condurrà a Porto Empedocle.

Nel frattempo, i dati del Ministero dell’Interno diffusi dal Viminale riportato numeri ancora più impressionanti. Sarebbero infatti 63.588 i migranti giunti in Italia nella finestra di tempo che va dall’1 gennaio al 12 settembre 2022. Numeri che aumentano se paragonati allo stesso periodo dello scorso anno (nel 2021 gli sbarcati erano 41.188) e del 2020 (con 20.822 arrivati).