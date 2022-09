Epic Game svela Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri, un “errore” di comunicazione rivela i progetti di marketing

Alcune notizie sarebbe meglio non sentirle, ma non ci possiamo fare nulla se vengono fuori quando meno ce lo aspettiamo. Infatti è successo davvero l’incredibile: è stato svelato un gioco che tutti noi conosciamo e che, per un motivo o per un altro, ora ha tolto l’hype a molti giocatori che non avrebbero voluto scoprirlo prima. Ma qual è il contesto di questa storia, e qual è il titolo in questione?

La pagina era stata già modificata, forse a tempo record possiamo dire, ma non è stato sufficiente per impedire che la notizia venisse divulgata. Epic Games Store, per errore, ha rivelato la possibile data d’uscita di Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri, ovvero una raccolta di due titoli della famosa IP di PlayStation in arrivo su PC, a quanto pare, il prossimo 19 ottobre.

Questi contenuti arriveranno sia sullo store di Epic che su Steam, dove sarà incluso pure Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta. Stando a quello che è stato possibile leggere, ci sarebbero anche dei bonus per chi preordinerà il gioco da Epic Games Store. In particolare, i giocatori riceveranno “un aliante a forma di idrovolante di Sully” per Fortnite, come anche altri oggetti posti all’interno del battle royale come una skin di Nate.

Le caratteristiche hardware necessarie per giocarlo

Sulla pagina, in aggiunta, sono apparsi i requisiti di sistema che non sembrano così elevati. Tuttavia, non è ancora stato deciso se il gioco sfrutterà delle feature specifiche della piattaforma come il DLSS di NVIDIA o l’FSR di AMD. In ogni caso, per giocare con una risoluzione di 720p a 30 fps con dettagli impostati su “medio” saranno necessare alcune caratteristiche che non dovremo assolutamente dimenticare.

Comunque rimane difficile da stabilire se quella apparsa su Epic Games Store possa essere una data corretta o meno, considerando che sul sito di Sony viene riportato ancora un generico “2022“. Non escludiamo che potrebbe essere un metodo per confondere gli utenti e ristabilire l’ordine, d’altronde non sarebbe strano se lo facessero, quindi teniamoci aggiornati sulle future news che avranno a che fare con Sony e Epic Games.

Non scordiamoci nemmeno che dovremo stare attenti a come terremo il nostro computer in vista di questo evento. D’altro canto è molto importante che il PC che utilizziamo ogni giorno sia in grado di reggere un gioco di questo calibro, altrimenti potrebbe rivelarsi essere una delusione per noi stessi. Di seguito, dunque, ci lasciamo le specifiche tecniche da conoscere: