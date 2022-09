Follie da Iliad: adesso puoi acquistare il nuovo iPhone 14 a prezzo e condizioni mai offerti prima

Uno dei gestori telefonici più promettenti d’Italia ha lanciato una offerta imperdibile e che tutti noi dovremmo conoscere. Si tratta di una collaborazione, per così dire, con Apple, dalla quale hanno avuto modo di prendere un loro iPhone e metterlo a disposizione di tutti tramite una promozione nuova e di cui avevamo bisogno. Ma di cosa parliamo nello specifico?

C’è sempre tempo di parlare di presentazioni e offerte incredibili, e l’argomento principale di oggi ha a che fare con uno dei maggiori gruppi della telefonia mobile italiana. Sapete già di chi stiamo parlando: si tratta di Iliad, nonché la compagna del momento che opera da diversi anni a questa parte. Gli elementi per cui è famosa sono conosciuti da tutti, soprattutto perché il provider tende a garantire quantità e qualità allo stesso tempo non lasciando da parte l’aspetto della convenienza. Ma questo non c’entra però solo le promozioni mobili, le quali sono già in possesso di tutto, bensì anche con quelle fisse.

Iliad propone un’offerta di tipo fisso, esattamente come l’ambiente domestico con la fibra ottica. In quel caso, chi è già cliente del provider, sul proprio smartphone pagherà 15,99 euro per avere tutto compreso con Internet alla velocità di 5 GB. Una opportunità come questa non possiamo lasciarcela scappare, soprattutto perché non capita quasi mai e, come se non bastasse, per giunta l’offerta è stata data dal nostro gestore telefonico preferito probabilmente. Ma quali sono le altre informazioni di cui dovremmo essere al corrente, e quale dovrebbe essere il cellulare scelto da Iliad per completare la sua vasta gamma di promozioni?

La proposta del gestore telefonico per quanto riguarda il nuovo iPhone offerto

È pronta la proposta di vendita per il nuovo iPhone 14 con tutta la sua line up. Parliamo del dispositivo più ambito di questo 2022, il quale arriva a chiudere un periodo di presentazione di smartphone che sembrava non finire mai. Dato che quanto riguarda gli iPhone, Iliad si è sempre comportata bene con i suoi clienti, ecco perché tutte le versioni precedenti sono state offerte a prezzi ineguagliabili, con un anticipo massimo di 319 euro. In questo caso si tratta dell’iPhone 13 Pro Max, e con un anticipo minimo di 99 euro come nel caso dell’iPhone 11, potrà essere nostro.

Da ciò capiamo che siamo tutti in attesa di sapere i prezzi che riguarderanno la linea degli iPhone 14, ma non aspettatevi aumenti: Iliad tenderà a tenere bassi i prezzi per concedere a tutti l’opportunità di averlo. È giusto che ognuno di noi tenti la fortuna e provi ad ottenerlo, anche perché la società vorrebbe che tutti quanti venissero accontentati in vista del fatto che ci tenga alla sua clientela. Possiamo stare tranquilli a tal proposito; non rimarremo e delusi e sicuramente non ci dispiacerà provare a comprare il nuovo telefono di Apple, di conseguenza teniamoci aggiornati sui futuri update in merito.