WhatsApp presenta un altro progetto in beta: la modalità “invisibile”

Ha dell’incredibile, quest’anno, la quantità industriale di nuove idee che sta partorendo WhatsApp, di gran lunga l’applicazione più performante, redditizia (anche in termini di consensi) e migliore (per milioni e milioni di fan) della famiglia Meta.

La messaggistica istantanea numero uno al mondo continua a sviluppare progetti nella versione beta. L’ultima in ordine cronologico è una feature che ribadisce un concetto agli antipodi pensando ai problemi di privacy avuti nel 2021.

Su WhatsApp, in un futuro prossimo, arriva la possibilità di nascondere lo stato online. Nessuna sorpresa, se ne parlava già da un po’, ma ci sono stati dei sviluppi di recente, come rivelato dal sempre ben informato wabetainfo.

Amanti della privacy. Ora su WhatsApp non tutti possono vederti quando sei online. Solo chi vuoi tu

WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento tramite il suo programma beta di Google Play , portando la versione fino alla 2.22.20.9. Per il momento, dunque, riguarda soltanto gli utenti che posseggono Android.

Già il mese scorso, Mark Zuckerberg aveva annunciato su Facebook che tre nuove funzionalità sarebbero state rilasciate su WhatsApp: partecipanti al gruppo passati, blocco degli screenshot e un’impostazione sulla privacy “chi può vedere quando sei online” sull’app.

Grazie alla nuova impostazione della privacy, le persone potranno utilizzare l’applicazione numero uno al mondo nella cosiddetta “modalità invisibile” eliminando in soldoni la stringa “online”. A dirla tutta questa funzionalità ha avuto degli intoppi, la conferma da un lungo ritardo sulla tabella di marca. Ma non fa nulla. WhatsApp sta finalmente rilasciando la funzionalità ad alcuni fortunati beta tester che installano l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.22.20.9.

Dagli screen mostrati sempre da wabetainfo, la funzionalità è facile a dirsi, e a vedersi. Basta aprire Impostazioni WhatsApp, poi tap su Account, qui Privacy. Se un utente vedrà la dicitura “Ultimo accesso e online”, significa che la funzione è già disponibile per suo conto.

Se la funzione è abilitata per il tuo account, seleziona “come l’ultima volta che hai visto” così la presenza online sarà condivisa solo con le persone che possono già vedere la tua ultima visita. Un esempio per rendere chiaro il concetto: se solo i tuoi contatti possono vedere la tua ultima visita, la presenza non sarà condivisa con i “non contatti”. D’altronde, se nessuno può vedere il tuo ultimo accesso, nessuno potrà vedere neanche quando sei attivo su WhatsApp.

Il fiore all’occhiello di Meta attualmente sta implementando questa funzionalità per alcuni beta tester e, come qualsiasi altra funzionalità, la stanno abilitando gradualmente a più utenti. Inoltre, se l’aggiornamento beta 2.22.20.9 non è disponibile sul Play Store, bisogna tener presente che anche la build beta 2.22.20.7 è contrassegnata come uno degli aggiornamenti compatibili.

Certo, c’è da capire quando WhatsApp estenderà il rollout: è necessario aspettare un’altra build se la funzione non è visibile nelle tue impostazioni sulla privacy. Ma quella funzionalità è imminente, in barba a chi pensava che WhatsApp non ci teneva alla privacy: in un anno è cambiato tutto.

FONTE