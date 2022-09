Estate addio, arrivano temporali e vento: temperature in picchiata di 10 gradi

Temperature autunnali attese nel fine settimana. L’arrivo di una corrente fredda dal Nord mette fine a un’estate torrida con temperature da record.

Tempo di tirare fuori i cappotti, con temperature in picchiata in tutta la Penisola.

In molti aspettavano la fine dell’estate 2022: l’estate più calda degli ultimi vent’anni, rovente, opprimente e afosa. Adesso abbiamo la tanto sospirata data della fine: è sabato 17 settembre.

Per il weekend è atteso infatti il tracollo delle temperature. Che caleranno bruscamente, anche di 10 o 12 gradi. Tempo di tirare fuori i cappotti dell’armadio in questo fine settimana dai toni decisamente autunnali su gran parte della Penisola. Sulle Alpi di confine è prevista addirittura qualche sprazzo di neve oltre i 1700 metri.

Il meteo a livello europeo – rende noto il sito www.iLMeteo.it – in queste ore assiste al lento spostamento dell’ex-uragano Danielle dalla Spagna verso l’Italia. Si tratta del ciclone tropicale che si era formato il primo settembre ad ovest delle Azzorre. Nei giorni successivi aveva raggiunto categoria 1 della scala Saffir-Simpson, che misura l’intensità degli uragani, arrivando con venti con velocità fino a 150 chilometri orari.

Adesso Danielle, che si è di molto indebolito, giunge in Italia portando con sé le prime piogge al Nord-Ovest e sull’Alta Toscana. E a partire da domani anche un forte maltempo specialmente al Centro e sulla Liguria di Levante.

Perturbazione in arrivo dalla Scandinavia

A mettere la parola fine all’estate non sarà però l’ex uragano Danielle, ma un’altra perturbazione. È atteso infatti l’arrivo dalla Scandinava di un nucleo freddo che porterà al brusco calo delle temperature nel fine settimana.

Nella serata tra venerdì 16 e la notte di sabato 17, rispettivamente da est e ovest faranno irruzione la Bora ad est e il Maestrale. L’Italia sarà così circondata da venti freddi settentrionali. Il flusso di aria fredda, incontrando l’aria calda preesistente – acque del mare italiano ancora attorno ai 27 gradi – causerà intensi temporali. Prima al Nord e poi anche nel resto dello Stivale.

Sabato il tempo sarà piuttosto instabile, con temperature in picchiata specie in montagna e nei valori massimi. Previste anche grandinate e colpi di vento nel caso in cui la traiettoria dell’aria polare trovasse piena conferma. Domenica però – complice la rapidità del passaggio del fronte freddo – potremmo tornare ad avere ampie schiarite e, col vento attenuato, anche un lieve rialzo termico nel corso della giornata.

La combinazione vento più schiarite vuol dire però crollo delle temperature minime. Per domenica 18 settembre sono attese minime quasi ‘invernali’ al Nord e in parte del Centro. Con temperature che potranno variare dai 3 gradi di Bolzano ai 6 gradi di Siena o ai 9 gradi di Milano, Firenze e Roma.

La situazione nel dettaglio

Mercoledì 14: al nord: temporali su Alpi, Prealpi e medio/alte pianura, maltempo intenso in serata sul Friuli Venezia Giulia. Al centro: peggiora al situazione sull’alta Toscana, ancora grande caldo in Sardegna. Al sud invece sole e molto caldo.

Giovedì 15: Al nord: temporali su Alpi e Prealpi, possibili temporali sul Nord-Est. Al centro: maltempo sul versante tirrenico con forti acquazzoni e nubifragi locali. Al sud: temporali nel Casertano, sole e caldo altrove.

Venerdì 16: Al nord: temporali su Lombardia e Triveneto, ulteriori peggioramenti in serata. Al centro: maltempo. Al sud: caldo e afa, temporali in arrivo in Campania.

Tendenza: sabato autunnale con piogge battenti, attesi in molte regioni temporali e locali nubifragi. Previsto un calo termico generale.