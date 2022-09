Si spaccia per Keanu Reeves e truffa 60enne rubandogli quasi 20mila euro

Il 60enne, pensando davvero che fosse la star di Hollywood a scrivergli, ha sborsato quasi 20mila euro per sbloccare un pacco che il finto Keanu Reeves gli avrebbe inviato.

La star di Hollywood Keanu Reeves è finita, senza saperlo, al centro di una truffa che ha visto un 60enne di Siena, perdere quasi 20mila euro per sbloccare un pacco dono che i truffatori gli avrebbero fatto credere che fosse stato davvero inviato dall’attore.

Il pacco sarebbe dovuto arrivare dagli Usa ma non è mai giunto a destinazione. Come riporta La Nazione, la vicenda è accaduta da alcuni mesi, ma solo ora il 60enne, che ha comunque denunciato tutto alla polizia postale a Siena, ha voluto raccontarla tramite stampa, per impedire che altri possano cadere nella trappola in cui è finito lui.

Tutto si è svolto sul web. Dopo un serie di messaggi intercorsi e video via chat (il numero di cellulare dell’uomo che si è spacciato per Keanu Reeves è nelle mani degli inquirenti), il 60enne pensava di star parlando veramente con la star hollywoodiana che un giorno gli dice di volergli mandare un pacco come omaggio.

L’uomo all’inizio non accetta, ma dato che il finto Keanu Reeves insisteva, alla fine decide di accettare. Da qui, comincia l’altra parte del tranello. All’uomo viene mandato un link da un’impresa di spedizioni per mandargli il famoso pacco (mai giunto a destinazione), che tra l’altro la polizia Postale non è ancora riuscita a individuare. Per averlo, chiedevano un bonifico di mille euro per spese di dogana, e poi altri mille per lo sblocco della consegna. In seguito 800, 3 mila e poi 6 mila euro. In tutto, all’uomo hanno chiesto 19.500 euro in 30 giorni.

Ma non è finita, perché a un certo punto, giunge una mail da un sedicente legale, il quale rasserena l’uomo, asserendo che avrebbe preso a carico la sua pratica per lo sblocco del pacco dono. Chiaramente, nulla di tutto questo è occorso. A quel punto il 60enne ha denunciato tutto contro ignoti, dato che il truffatori (o più truffatori), non hanno identità. L’uomo ha chiesto supporto alla Federconsumatori per provare a recuperare i suoi soldi. Purtroppo, però, non essendo riusciti a scoprire a chi ha versato il suo denaro, e di sicuro non è l’attore Keanu Reeves, sembra impossibile riuscire a rintracciare i responsabili.