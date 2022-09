Arisa completamente nuda: lo scatto è davvero ai limiti | Pazzesca

Lo scatto di Arisa ha infiammato i social: la cantante ligure è in forma mozzafiato e si mostra in tutta la sua bellezza sfidando la censura.

Lei è una delle cantanti, personaggi tv e star dei social più amate dal grande pubblico. Talento e bellezza, rappresenta una delle voci più note della musica italiana. Stiamo parlando di Rosalba Pippa, in arte Arisa che, qualche settimana fa, ha compiuto 40 anni.

Da domenica, vedremo Arisa dietro la cattedra del talent culti di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici, in onda in daytime su Canale 5. La cantante, infatti, andrà a sostituire la professoressa Anna Pettinelli, che ha lasciato la trasmissione dopo 7 anni.

Dal punto di vista lavorativo, dunque, prosegue l’ascesa di Arisa nel piccolo schermo. Lo scorso anno, la cantante ha incantato il grande pubblico, in coppia con Vito Coppola, aggiudicandosi il primo premio nel programma di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Sempre con Milly Carlucci e sempre su Rai Uno, è stata giudice del programma Il Cantante Mascherato.

Lo scatto di Arisa

In un scatto pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, la cantante Arisa sfida decisamente la censura mostrandosi completamente nuda. Lo scatto è diventato immediatamente virale: forma mozzafiato, capelli cortissimi, la cantante lucana si mostra in tutta la sua bellezza. Il post ha ricevuto tantissimi like. Soltanto una striscia pixellata copre il suo seno. Si legge: “Sono una donna, ma anche un uomo e non c’è niente di sbagliato in me stessa”.

La nuova stagione televisiva

Come anticipato, Arisa sarà la nuova professoressa di canto del programma di Canale 5 Amici, a due anni di distanza dall’ultima volta. Ma potrebbe – come due anni fa – verificarsi anche un altro evento. Di cosa si tratta? Allora, a febbraio, la cantante lucana partecipò al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, partecipando al programma Mediaset in collegamento.

A quanto pare, infatti, Arisa potrebbe entrare nella categoria Big del prossimo Festival di Sanremo 2023 – in onda a febbraio – condotto sempre da Amadeus, che è anche il direttore artistico e Gianni Morandi. Nella prima e ultima puntata, invece, ci sarà come co-conduttrice Chiara Ferragni. Staremo a vedere.