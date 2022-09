Gemma Galgani al naturale: la dama esce dalla piscina così, senza filtri e trucco

La storica dama del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha stupito il grande pubblico social con questo scatto in piscina: eccolo.

Lei è una delle grandi protagoniste – da oltre dieci anni – del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne. Da tempo, ormai, è la star indiscussa del trono over della trasmissione di Cologno Monzese.

Stiamo parlando della dama torinese 72enne, Gemma Galgani. Dopo diverse delusioni, la dama ha fatto sapere di essere pronta a trovare il grande amore, ci riuscirà nella nuova stagione in partenza da martedì 20 settembre – dalle 14.45 circa – su Canale 5? Staremo a vedere.

Ad ogni nuova edizione, Gemma Galgani si è presentata in studio con qualche “ritocchino” estetico. A quanto pare però – stando ai rumors – questa “tradizione” sarebbe saltata quest’anno.

Lo scatto di Gemma Galgani

In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, Gemma Galgani ha postato uno scatto in piscina che ha stupito, ed entusiasmato, i suoi fan. La dama 72enne, infatti, si è mostrata senza trucco e filtri: bellissima e radiosa, ha conquistato i social.

La nuova stagione di Uomini e Donne

Come anticipato, nelle scorse settimane, sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo un’estate di rumors, Gemma Galgani ha confermato la sua presenza. Stando alle anticipazioni che circolano in rete, le prime puntate si sono aperte con un ormai classico scontro tra la dama torinese e l’opinionista del programma, Tina Cipollari. Ma, a differenza dell’anno scorso, ci sono stati subito dei corteggiatori per la 72enne.

Nella scorsa stagione, infatti, per le prime settimane, non si presentò nessuno in parterre per Gemma Galgani. Situazione che provocò lo scherno – benevolo – di Tina Cipollari, con la famosa chiamata alla redazione. Stando sempre alle anticipazioni, però, la dama avrebbe rifiutato il primo corteggiatore, Didier, mentre avrebbe accettato di approfondire la conoscenza con un altro arrivato a Cologno Monzese per lei.