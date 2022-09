Francesca Fialdini rompe il silenzio sul suo compagno e la vita privata: “Penso ad un figlio”

La conduttrice e giornalista, al timone di Da noi… a ruota libera, nel corso di un’intervista ha parlato della sua vita privata: ecco le parole di Francesca Fialdini.

Lei è una delle giornaliste e conduttrici più amate dal grande pubblico, uno dei volti più noti della nuova generazione televisiva, al timone da diversi anni del talk di Rai Uno domenicale, Da noi…a ruota libera.

Stiamo parlando chiaramente di Francesca Fialdini, una delle protagoniste del piccolo schermo nostrano. Alcuni mesi fa, Fialdini ha debuttato anche alla conduzione in prima serata – in coppia con Francesco Gabbani – su Rai Uno, con lo show Ci vuole un fiore.

Le parole di Francesca Fialdini

Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiùTv, Francesca Fialdini ha parlato della prossima stagione del talk di Rai Uno, Da noi…a ruota liberta. Ma la giornalista e conduttrice, a sorpresa, ha parlato anche della vita privata. Di norma, Fialdini, è sempre stata restia sull’argomento: a tutt’oggi non si conosce l’identità del suo compagno. Anche in questo caso, la conduttrice di Viale Mazzini non ha rivelato il suo nome, ma ha parlato dei progetti della coppia per il futuro. Ha raccontato: “Ad un figlio ci penso ma, anche se ammiro le donne che decidono di diventare madre senza un compagno al proprio fianco, io non ci riuscirei mai. È fondamentale che il desiderio sia condiviso da entrambi”.

Nel corso dell’intervista, Francesca Fialdini ha rivelato di aver sofferto molto in amore in passato, di non essersi sentita adeguata, iniziando così un percorso in analisi. Ha continuato: “Le mie grosse cadute sono state in amore. Sono stata spesso insicura e fragile. Ho riversato nella coppia le mie paure. Questo mi ha portato ad avere delle grosse cadute a non riuscire mai a trovare davvero la felicità”.

La nuova stagione televisiva

Domenica prossima, 18 settembre, dalle ore 17.15 circa, partirà la nuova stagione del talk Da noi.. a ruota libera. Francesca Fialdini ha parlato della nuova edizione alle porte, confessando: “Da una parte c’è felicità, ma dall’altra ci sono un po’ ansia e paura perché per me ogni stagione televisiva è una nuova sfida prima di tutto con me stessa”.

In precedenza, qualche giorno fa, nel corso di un’intervista a TvMia, la conduttrice ha parlato dei cambiamenti previsti nella nuova stagione del talk: “Voglio fare meno interviste ‘sedute’ e renderle più dinamiche. Mi piacerebbe coinvolgere di più i miei ospiti con giochi, azioni, fare loro delle sorprese. Inoltre voglio puntare ancora di più sull’attualità, voglio dare più spazio al mondo dei giovani e delle donne”.