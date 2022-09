Alessia Marcuzzi, lo scatto in topless è troppo: la conduttrice lascia senza parole

La conduttrice Alessia Marcuzzi, ha incantato i social con uno scatto in topless: l’ex moglie di Francesco Facchinetti in forma smagliante.

Lei è una delle conduttrici, e star dei social, più amate del piccolo schermo, per oltre vent’anni uno dei volti più famosi di casa Mediaset. Ha condotto alcune delle trasmissioni più note e di successo di Cologno Monzese, sino all’addio, arrivato due anni fa.

Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi che, da quest’anno, è passata alla Rai, dove condurrà un nuovo quiz denominato Boomerissima.

Lo scatto di Alessia Marcuzzi

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 5,4milioni di followers, Alessia Marcuzzi si è mostrata in tutta la sua bellezza. Seduta al tavolino dinanzi al mare, mentre legge un libro, la conduttrice è in topless e aggira la censura del popolare social per poco. Scrive la conduttrice con la sua solita ironia: “Interessante, naturale direi”, commentando la propria posa. Tantissimi i like al post e tra i commenti tanti vip, come Mara Venier, Laura Chiatti e Milena Miconi. La conduttrice Rai, che il prossimo 11 novembre compirà 50 anni, sembra stia vivendo una seconda giovinezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

La nuova avventura televisiva

Nelle scorse settimane, l’annuncio del possibile slittamento del suo nuovo programma, Boomerissima, su Rai Due, aveva allarmato e non poco i fan di Alessia Marcuzzi. Ma qual è la verità? La trasmissione è effettivamente slittata, ma soltanto di pochi mesi. La prima puntata prevista inizialmente a novembre, andrà in onda in febbraio o marzo 2023.

Come ha spiegato la conduttrice nel corso di una recente intervista, Alessia Marcuzzi vorrebbe portare in tv suo figlio Tommaso, nato dalla relazione con il mister dell’Inter, Simone Inzaghi. Ha spiegato: “E’ un idea che mi è venuta proprio grazie a lui. Chiacchierando con lui, con quei classici confronti che si fanno a casa tra genitori e figli”.