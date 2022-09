L’annuncio della gravidanza in diretta della figlia di Al Bano e Romina, il video amarcord: “È una femminuccia”

La figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi, in un video di qualche anno fa, mentre annuncia la sua seconda gravidanza: “Aspetta una femminuccia”. Il video amarcord continua ad emozionare il grande pubblico: eccolo.

Loro sono le figlie dell’ex coppia d’oro del mondo dello spettacolo e della musica nostrana, ovvero quella formata da Al Bano Carrisi e Romina Power. Una coppia che ha regalato tantissime emozioni – e brani ancora oggi amatissimi – e formato uno dei sodalizi artistici più famosi del nostro Paese.

Stiamo parlando chiaramente di Cristel e Romina Jr. Carrisi. Le due sorelle – 36 anni la prima, 34 la seconda – sono legatissime tra loro e, appena possibile, passano del tempo insieme, magari nella grandissima tenuta Carrisi di papà Al Bano a Cellino San Marco, in Puglia.

Non di rado, le due rilasciano interviste insieme: è accaduto diverse volte dall’amica di famiglia Mara Venier, negli studi di Domenica In. Come dimenticare, del resto, il grande annuncio che fece Cristel proprio nell’amato talk domenicale di Viale Mazzini?

L’annuncio di Cristel Carrisi

Cristel Carrisi, nel 2019, durante un’ospitata a Domenica In – insieme a sua sorella Romina Jr. – rivelò di attendere una bambina. In realtà, fu Zia Mara ad annunciarlo al grande pubblico poiché sino a quel momento la figlia di Al Bano e Romina non aveva fatto cenno. Tanto è bastato per mandare il grande pubblico in delirio. Allora, Cristel Carrisi e suo marito – l’imprenditore croato Davor Luksic – avevano già un figlio, nato l’anno prima, Kay Tirone.

Tra l’imbarazzo e la commozione di Cristel Carrisi, Mara Venier disse: “Aspetta una femminuccia”, scatenando i social. Si tratta, dunque, della piccola Cassia Ylenia, chiamata così in ricordo della sorella maggiore di Cristel, Ylenia Carrisi. Nel 2021, la coppia avrà un altro bambino, Ines Rio. La famiglia di Cristel e Davor vive in Croazia, a Zagabria.

La vita privata delle sorelle Carrisi

A distanza di qualche anno, le sorelle Carrisi hanno intrapreso due carriere molto diverse. Romina Jr. ha continuato la sua ascesa nel piccolo schermo nostrano, divenendo uno dei punti fermi del cast degli “affetti stabili” del talk condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, su Rai Uno. Di recente, la figlia di Al Bano e Romina, ha rivelato di essere stata scartata da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle a causa della sua partecipazione – quando aveva 18 anni – ad un reality, Ad ogni modo, Romina Jr. ha spiegato di voler tentare la strada delle conduzione un giorno: in arrivo un programma tutto suo? Staremo a vedere.

Cristel Carrisi, invece, sarebbe vicina a laurearsi in Letteratura presso la prestigiosa Facoltà di Harvard, a Boston, negli Stati Uniti. Non tutti sanno, infatti, che la figlia di Al Bano e Romina vanta un grandissimo percorso accademico. Al momento non è chiaro cosa farà in futuro ma, a quanto si vocifera, potrebbe continuare la sua carriera come ricercatrice. Staremo a vedere.