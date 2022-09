Verissimo, Chillemi e Yaman si stuzzicano: “Flirtate pure, povero compagno”

Parte col botto la nuova edizione di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin. A far discutere sul web è stata l’intervista di Can Yaman e Francesca Chillemi che ospiti nello studio della timoniera del talk, hanno riso e scherzato con ironia, forse a detta di alcuni utenti del web “anche troppo”. I due si sono punzecchiati da buoni colleghi ed amici, ma qualche telespettatore tra trovato inopportuna la loro complicità. Ecco cosa è accaduto.

Verissimo, Can Yaman e Francesca Chillemi complici ed affiatati, c’è un flirt in corso?

Verissimo è uno dei talk più amati del palinsesto Mediaset. La timoniera del programma, Silvia Toffanin è apprezzatissima sia per la sua grande professionalità che per la grande capacità comunicativa, per l’empatia e per la sensibilità. Di recente è andata in onda la prima puntata della nuova stagione ed ospite del programma sono stati tra gli altri, gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi. I due si sono simpaticamente punzecchiati nel corso dell’intervista ed i telespettatori hanno immediatamente notato la loro affinità.

Nelle ultime settimane si sono susseguiti rumors circa un presunto flirt tra l’attore turco e la splendida interprete siciliana, ma pare che la Chillemi sia sentimentalmente impegnata con un uomo la cui identità non è nota, ma c’è, esiste ed è il suo compagno.

La Chillemi ha un compagno, dal web arrivano critiche

Per cui i sogni di chi ha sperato che tra loro potesse esserci più di un’amicizia sono crollati. Nonostante questo, alcuni utenti hanno trovato insolitamente affiatati i due, che sei sono simpaticamente presi in giro nel corso dell’intervista.

Quando ad esempio l’attrice ha parlato della figlia Rania e si è commossa, Can le ha passato un fazzoletto e dell’acqua. “Trucco, lo chiamiamo?”, ha aggiunto ironicamente l’attore. La Chillemi poi si è rivolta a Silvia Toffanin ed le ha detto: “Bello parlare di cose serie con lui, vero?”. I due hanno poi spiegato che il loro legame amichevole si è consolidato sul set di Viole come il mare, e che sono in sintonia. Una complicità talmente evidente che sui social sono arrivati dei commenti di questo tenore: “Continuate pure a flirtare. Povero compagno”.