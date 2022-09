Verissimo, dopo l’intervista Gabriel Garko bersagliato sui social

Ospite nello studio di Verissimo in occasione della prima puntata c’è stato Gabriel Garko. L’attore si è raccontato in una lunga intervista, ma parte del pubblico non ha gradito la chiacchierata tra lui e la timoniera del talk, Silvia Toffanin. In tantissimi si sono infatti riversati sul web ed hanno lasciato commenti al vetriolo sui vari profili social. Ecco cosa è accaduto.

Gabriel Garko si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin, pioggia di commenti al vetriolo sui social

Verissimo è uno del talk più amati del palinsesto Mediaset. Alla guida del programma c’è da anni la compagna di Pier Silvio Berlusconi, la dolcissima padrona di casa che con la sua proverbiale empatia ha conquistato milioni e milioni di telespettatori.

La nuova stagione del format è ufficialmente partite ed ospite della prima puntata, tra gli altri c’è stato anche Gabriel Garko, uno degli attori più amati dal pubblico nostrano.

Verissimo, pioggia di critiche per Gabriel Garko, l’intervista non convince

L’interprete si è raccontato nello studio di Verissimo, ma l’intervista non è piaciuta ad alcuni telespettatori. L’attore in occasione dei suoi 50 anni infatti ha ripercorso la sua vita, ma alcuni utenti hanno definito le sue parole come “retoriche”, già sentite mille volte, dichiarazioni piene di luoghi comuni. “Gabriel Garko e il cringe delle frasi da boomer”; “Garko a Verissimo: da quando si è svelato gaio appare plastificato e con argomenti ancora più pregni di prima”- questo il tenore di alcuni messaggi.

“Gabriel ogni anno l’ospitata a Verissimo te la fa”, ha scritto un utente. Un altro ha commentato: “Ormai sempre gli stessi personaggi che raccontano la stessa roba”. Poi alcuni utenti hanno ironizzato sui suoi presunti ritocchini. “No ma gli zigomi un po’ più gonfi no?”; “Ma Garko assomiglia sempre di più a Eva Grimaldi o è una mia impressione?”; Garko si è digi-evoluto in Enrico Papi. È impressionante la somiglianza”.