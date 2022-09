Uomini e Donne, dopo un anno è crisi tra Andrea Nicole e Ciprian | Il dettaglio social non sfugge

Tira aria di crisi tra Andrea Nicole e Ciprian? Sembra proprio di si. I fan più affezionati alla coppia hanno prestato attenzione ad alcuni dettagli che farebbero presagire il peggio. I fan del programma seguono con estremo e sincero affetto anche gli ex protagonisti del dating show, e proprio di recente hanno notato uno strano atteggiamento social tenuto da entrambi. Si vocifera che la coppia nata nello studio di Uomini e Donne, stia proprio per scoppiare.

Torna l’appuntamento con Uomini e Donne, fan in visibilio

Uomini e Donne il talk sui sentimenti più amato della televisione nostrano. Il format in onda da oltra un ventennio è tra più seguiti ed apprezzati di casa Mediaset. Il pubblico non è mai sazio, non è mai stanco di seguire il programma, merito di Maria De Filippi e della grande squadra che lavoro al suo fianco duramente e che si ingegna quotidianamente per offrire un prodotto sempre nuovo fedele però alla sua natura leggera e di intrattenimento.

Ora che finalmente l’attesa è finita i telespettatori attendono la messa in onda della prima puntata per scoprire chi sono i partecipanti della prossima stagione. Pare sia stata riconfermata la presenza al Trono Over di Armando Incarnato, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani. Grande aspettativa anche per i tronisti e si vocifera che dovrebbe essersi anche la bellissima Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Ma per avere conferme è necessario attendere, nel frattempo scopriamo cosa sta accadendo tra Andrea Nicola e Ciprian.

I due si sono conosciuti nel corso della passata stagione del dating show, e se all’inizio in molti hanno nutrito dei sospetti circa la veridicità dei sentimenti di Ciprian per Nicole, con il passare del tempo si sono ricreduti. La coppia si è mostrata felice, affiatata e complice, due innamorati pazzi, ma nelle ultime ore un sospetto sta facendo tremare i fan dei due. Si vocifera infatti che tra loro ci sia un’aria di crisi, ad avanzare il sospetto sono stati alcuni fan che hanno scorto dei comportamenti insoliti.

Uomini e Donne, ecco perchè Andrea Nicole è tornata a Milano

Primo dettaglio è che i due non si mostrano più insieme sui social da un po’. Sembrerebbe poi che Ciprian sia tornato a Roma, ma l’ex tronista non era con lui. Tornata anche lei nella Capitale si è mostrata più volte in compagnia con gli amici, ma non con Ciprian. Inoltre i più affezionati alla bella tronista hanno notato che nell’ultimo periodo interagisce meno con i followers.

Inoltre sembra proprio che non vivano più insieme. “ll Vicolo delle news scrive: “Non fanno più parte dell’agenzia di Miraglia. Il trasferimento di Nicole potrebbe essere dovuto anche alla scadenza del contratto e magari ora ha deciso di cercare lavoro a Milano, più l’università di cui però non ha più parlato. In ogni caso nelle storie sembra ben felice ed era da maggio che faceva capire di non stare bene a Roma. Sicuramente questa presunta crisi con lui ha complicato ulteriormente la situazione.”