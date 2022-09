Amici, a poche ore dalla prima puntata arrivano le parole di Pettinelli per Maria: “Quando metti la maglia…”

A poche ore dall’inizio della nuova edizione del programma di Canale 5, la ex prof Anna Pettinelli, ha voluto mandare un messaggio a Maria De Filippi e Amici. Ecco cosa ha detto.

Lei è una delle speaker radiofoniche, personaggio tv e star social più amate dal grande pubblico nostrano, per oltre sette anni una delle colonne portanti del talent cult di casa Mediaset, ideato e condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, Amici.

Stiamo parlando di Anna Pettinelli che non ci sarà in questa nuova edizione della scuola più famosa del piccolo schermo italiano. La speaker radiofonica di Rtl 102.5, infatti, ha lasciato la trasmissione ed è stata sostituita da Arisa. La cantante, a sua volta, torna dopo due anni dietro la cattedra di canto.

Proprio in questo pomeriggio domenicale, partirà la nuova edizione di Amici, dopo il consueto appuntamento domenicale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La puntata è stata registrata qualche giorno fa: tra gli ospiti, anche l’attore turco Can Yaman.

Le parole di Anna Pettinelli

In un messaggio pubblicato sui suoi account social ufficiali, la speaker radiofonica Anna Pettinelli ha voluto mandare un augurio alla produzione, al cast e ai ragazzi per questa nuova edizione del programma Amici. Un modo, forse, per mettere anche a tacere una volta per tutte le voci di un presunto screzio con Maria De Filippi. Nel video, dove l’ormai ex professoressa di canto si mostra con la felpa ufficiale della trasmissione, Pettinelli dice: “Quando metti la maglia di Amici, sai che sarà per sempre. E io farò parte per sempre di questo meraviglioso sogno. Un sogno che inizia nuovamente oggi. In bocca al lupo ai ragazzi, in bocca al lupo ai professori e quando dico tutti, dico veramente tutti, in bocca al lupo a Maria. Io vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo e baci”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

Il futuro televisivo di Anna Pettinelli

In passato, Anna Pettinelli ha partecipato anche ad un altro programma di Maria De Filippi, ovvero Temptation Island Vip, su Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi. Allora, la speaker radiofonica, partecipò al programma insieme al suo compagno Stefano Macchi. I due, però, si sono lasciati recentemente.

Intanto, anche a conferma degli ottimi rapporti con Maria De Filippi, Anna Pettinelli potrebbe approdare in un nuovo programma televisivo, ma questa volta alla conduzione. La speaker radiofonica ha lasciato intendere, in una recente intervista, di essere già al lavoro per un nuovo progetto televisivo. Staremo a vedere.