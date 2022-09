Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli in spiaggia così: fisici scolpiti

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, nonostante siano passati diversi anni dalla partecipazione al Grande Fratello, sono amatissimi dal grande pubblico. I due si sono mostrati in uno scatto mozzafiato.

Loro sono una delle coppie più amate e note del mondo dello spettacolo nostrano, due ex protagonisti del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello, mai dimenticati dal grande pubblico, nonostante siano passati quasi 20 anni. Stiamo parlando di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti.

Era infatti il 2004 quando i due varcarono la porta rossa più famosa della televisione. E dire che, nei primi periodi, tra i due non scattò la scintilla: Ascanio e Katia sembravano essere troppo diversi. Ma, invece, la loro storia d’amore continua a far sognare tutt’oggi.

A confermare che nei primi periodi non c’era feeling tra i due è stata la stessa Katia Pedrotti nel corso di un’intervista di qualche tempo fa: “In casa c’era attrazione ma ci siamo innamorati soltanto una volta usciti, siamo andati a convivere quasi subito”.

Lo scatto della coppia

In uno scatto condiviso dai due sui loro profili social ufficiali, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si mostrano in costume, durante una vacanza, ai loro followers. I due sono in forma smagliante: l’ex gieffino – maestro di tennis che da sempre ama lo sport – mostra addominali da urlo, mentre Katia Pedrotti è pazzesca nel suo costume a pezzo unico. Età? Ascanio Pacelli compirà il prossimo 29 novembre 49 anni, mentre l’ex gieffina, il prossimo 27 settembre, spegnerà 44 candeline. Insomma, per i due il tempo sembra essersi fermato.

Un amore lungo quasi vent’anni

Come detto, non manca molto ai festeggiamenti per le “Nozze di porcellana” dei due. Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti si sono sposati l’anno successivo alla loro partecipazione al Grande Fratello, allora condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso.

La cerimonia si è svolta sul Lago di Bracciano, non lontano da Roma, in un bellissimo e scenografico paesaggio. La coppia ha avuto due figli: nel 2007 è nata Matilda, mentre nel 2013 è nato Tancredi.