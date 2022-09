Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni dal 19 al 24 settembre: Umberto e minaccia Adelaide

Finalmente l’attesa è terminata. Lunedì 19 settembre torna l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di casa Rai più amata dalla televisione italiana. Stando alle anticipazioni circolanti sul web ci saranno dei colpi di scena inaspettati, i telespettatori devono dunque prepararsi, le dinamiche a loro conosciute stanno per essere sovvertite.

Lunedì 19 settembre andranno in onda gli episodi della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, a partire dalle 15.55, su Rai1. I telespettatori sono in trepidante attesa, non aspettano altro che rivedere i loro beniamini. Dopo la consueta pausa estiva, dovuta al cambio di programmazione in vista della calda e bella stagione, tutto torna alla “normalità” e riprendono le fiction più amate di sempre. Ma cosa accadrà nei nuovi appuntamenti con la soap? A seguire le anticipazioni.

Lunedì 19 settembre 2022, Umberto ed Adelaide la tensione è alle stelle

Il rapporto tra Umberto ed Adelaide è sempre più teso, così lui arriva sul punto di minacciarla, o riassume Flora al magazzino è rivelerà a Marco che è stata lei a far in modo che il permesso di Gloria venisse negato. La Contessa è afflitta, non sa come fare e chiede aiuto e conforto a Matilde, moglie di Tancredi, fratello di Marco. Gemma, grazie alla presenza e all’aiuto di Don Saverio è cambiata molto.

La giovane ha scoperto quanto sia bello poter essere utile per il prossimo, ma non vuole che sue buone azioni vengano rese pubbliche. Intanto, Stefania si riavvicina a sua madre e le due si perdono in un caloroso abbraccio.

Martedì 20 settembre 2022, Matilde decide di stare vicino ad Adelaide

Il lungo abbraccio che Stefania ha dato a sua madre l’ha segnata, tanto che all’indomani non riesce a pensare ad altro. Ezio desidera procedere alla scarcerazione di Gloria e Vittoria quanto prima, e così decide di presentare “La madre ritrovata”, il libro della Colombo al magazzino. Nel frattempo Matilde decide di non tornare a Belluno, vuole restare accanto ad Adelaide.

Per queste e tante altre novità non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate. Il pubblico è in visibilio, di certo le sorprese ed i colpi di scena non mancheranno. Gli sviluppi si preannunciano interessanti.