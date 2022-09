Borseggiano lo zaino di un turista, coppia di ladri linciata dalle vittime

Borseggiano lo zaino di un turista, una coppia di ladri rischia di finire linciata dalle stesse vittime derubate. Ad evitare il peggio l’intervento dei carabinieri, che li hanno arrestati.

Ennesimo episodio di microcriminalità, in quel di Roma. Episodio che, però, ha rischiato di finire in linciaggio. I protagonisti della vicenda sono due borseggiatori, entrambi di origine straniera e senza fissa dimora. Avrebbero cercato di derubare alcuni turisti, in pieno centro storico, sotto gli occhi di alcuni testimoni.

Gli stessi che, avendo assistito alla scena, sono intervenuti subito in difesa della vittima, scatenando un parapiglia che è stato sedato in tempo dalle forze dell’ordine. In manette i due responsabili.

Arrestata una coppia di ladri, rischiavano il linciaggio

L’episodio si è verificato un paio di giorni fa, in piena luce del giorno e in pieno centro storico. Vittima un uomo, un turista di Campobasso, che insieme ad altri turisti si trovava in quel momento lungo via Rasella, nei pressi di Piazza Barberini. Protagonisti, invece, due cittadini romeni senza fissa dimora, già noti alle forze dell’ordine. La coppia, una ragazza e uno ragazzo di 19 e 25 anni, avrebbero tentato di rubare alcuni oggetti dallo zaino dell’uomo, ma sarebbero stati visti da un gruppo di turisti che erano con lui. Gli stessi che sarebbero immediatamente intervenuti per bloccare la coppia di criminali, facendo finire il tentativo di furto in un quasi linciaggio. Si è rivelato necessario l’intervento dei carabinieri, in quel momento in transito lungo la strada: i militari hanno quindi placato le acque e hanno provveduto all’arresto dei due borseggiatori, evitando che la situazione degenerasse.

I due arresti si ricollegano all’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dai carabinieri e coordinati dalla procura della Repubblica di Roma. Servizi di controllo che hanno permesso di sventare un altro borseggio perpetrato ai danni di un turista brasiliano all’interno della stazione metropolitana Repubblica. In questo caso l’autore del presunto furto sarebbe stato un cubano di 29 anni, anche lui con precedenti e senza fisa dimora. Sarebbe riuscito a sfilare alla tasca del turista il portafogli, opportunamente occultato all’interno della sua giacca. Sorpreso in flagranza dai militari dell’arma, è stato fermato e condotto in arresto prima che riuscisse ad allontanarsi dalla banchina.