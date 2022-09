Esonero Allegri, è ammutinamento: il labiale di Di Maria conferma tutto, caos totale

Massimiliano Allegri sempre più vicino all’esonero, l’ammutinamento della squadra è evidente: il labiale di Di Maria conferma tutto ed i tifosi se ne sono accorti.

Il periodo buio della Juventus continua e, anzi, peggiora: i bianconeri cadono sempre più a picco e il labiale dell’argentino ex PSG aumenta le ombre di un possibile ammutinamento, è caos totale a Torino.

La Juventus tocca il fondo, gli uomini di Allegri continuano a crollare incessamente ed ora la situazione rischia di essere di assoluto non ritorno. Il tecnico toscano, ritornato a Torino nell’estate del 2021 dopo due anni dal suo addio, era visto da società e tifosi come colui che poteva rialzare i bianconeri dopo il difficile anno con Pirlo, ma la verità è stata ben diversa sino qui.

Il quarto posto dello scorso campionato e lo zero alla voce titoli, prima volta in 11 anni per la Vecchia Signora, avevano già alzato dubbi i quali, in maniera inesorabile, sono aumentati in questo disastroso inizio di stagione. Le sconfitte contro Benfica e Monza, arrivate al temrine di prestazioni ampiamente insufficienti, lanciano un chiarissimo segnale di allarme al quale, a peggiorare le dinamiche, si è aggiunto un clamoroso labiale di Angel Di Maria al termine della gara di Campions: segnali di ammutinamento?

Per Allegri è dentro o fuori: la posizione dei giocatori rischia di essere determinante

Un vero e proprio tracollo ai limiti dell’inspiegabile quello della Juventus. I bianconeri, dopo anni di dominio, si trovano ora a dover affrontare una delle crisi più grandi degli ultimi anni e non solo, le prestazioni totalmente inaccettabili e soprattutto fischiatissime dai tifosi, aprono ad una clamorosa teoria: si tratta di ammutinamento verso Allegri?

Gli errori gravissimi di giocatori anche molto tecnici, la mancanza di reazione, l’assenza di mentalità e non solo, tutti segnali che sembrano dar forza a questa ipotesi: a mettere benzina sul fuoco c’è anche Angel Di Maria, il suo labiale post Benfica e l’espulsione di Monza sembrano lasciare poco spazio all’interpretazione.

“Perchè ti ha cambiato?” Questa la richiesta che la stella argentina ha posto ad Arek Milik, sostituito al 65′ nonostante la buona prestazione. Una domanda semplice ma che alza gli spretti di una sfiducia totale della squadra verso l’allenatore. L’espulsione per reazione nella gara contro il Monza aumenta, se possibile, le ipotesi di ammutinamento e per Allegri, la possibilità di un esonero già a settembre sembrano essere sempre più concrete.

Unico dubbio resta il sostituto. Le voci di un possibile approdo di Roberto De Zerbi si fanno sempre più forti, l’ex Sassuolo è attualmente libero e lo stipendio non elevato favorirebbe la trattativa, al momento però sono solo voci, ciò che succederà in casa Juve è ancora tutto da scrivere.