Lutto Insigne, rivelato il motivo dell’assenza: dolore fortissimo e la vicinanza dei tifosi

L’attaccante del Toronto Lorenzo Insigne ha vissuto un grave lutto: tutto il mondo del calcio ed i suoi tifosi gli si stringono vicini.

L’ex giocatore del Napoli sta vivendo un momento drammatico: l’attaccante era assente da qualche giorno a causa del dramma passato in famiglia.

Lorenzo Insigne ha cambiato radicalmente vita in estate. Ha deciso di lasciare il Napoli e la sua amata città per trasferirsi al Toronto FC insieme a Bernardeschi e Criscito: la sua, di fatto, è stata una scelta di vita più che di carriera sportiva.

I suoi nuovi supporter lo hanno accolto in Canada come una superstar ed è diventato subito un idolo per i tifosi, che lo hanno accolto molto calorosamente. In MLS si sta imponendo con prestazioni da top player e ha già trovato la via del gol sei volte in nove presenze (oltre ad aver fornito due assist).

Tuttavia, gli ultimi giorni sono stati drammatici per lui: il grave lutto che lo ha colpito ha scioccato tutti.

Dramma Insigne: grave lutto in famiglia sconvolge il mondo del calcio

Toronto ha rappresentato un nuovo inizio ed una nuova vita per Lorenzo Insigne. Recentemente, il presidente della squadra ha svelato che l’attaccante ha potuto finalmente portare i figli al cinema, attività che non ha mai potuto svolgere a Napoli a causa della fortissima popolarità. In Canada i tifosi sono discreti e lasciano spazio alla vita privata e così l’ex azzurro può godersi la privacy.

Tuttavia, come anticipato, l’attaccante napoletano ha vissuto giorni molto difficili. Insigne non si è allenato per alcuni giorni e il CT Roberto Mancini non lo ha convocato per le gare che l’Italia disputerà nei prossimi giorni. Questi indizi hanno portato ad alcune drammatiche voci che, in seguito, sono state confermate: la moglie del giocatore ha perso la bambina che portava in grembo.

La coppia aspettava la terza figlia: Genoveffa (più nota come Jenny) era incinta da sei mesi. L’aborto è avvenuto a causa di alcune complicazioni: sulla questione, come è giusto che sia, vige il più assoluto silenzio e, di conseguenza, non sono noti i dettagli. Intanto sui social sono iniziati ad arrivare messaggi di affetto verso Insigne e la moglie, ma per ora i due non hanno rilasciato alcun comunicato.

Al momento, i due hanno solamente ringraziato alcuni amici per la vicinanza mostrata, ma il dolore è ancora troppo forte per parlarne apertamente.