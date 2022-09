Lazio umiliata, Immobile rivela un retroscena: ecco cosa è successo a fine gara con i tifosi

C’è grande delusione in casa Lazio per l’umiliante sconfitta subita per 5-1 ai danni del Midtjylland in Europa League. Al termine della partita Ciro Immobile ha rivelato un retroscena con i tifosi: ecco cosa ha detto.

Dopo un buon inizio di stagione la squadra di Maurizio Sarri è incappata in una pessima prestazione che rischia di condizionare l’umore generale in vista dei prossimi impegni.

Poteva sembrare una passeggiata di salute e invece si è rivelato uno spaventoso incubo da cui sarà difficile risvegliarsi. La Lazio perde e lo fa nettamente nella seconda partita del girone di Europa League contro una squadra, il Midtjylland, ottava su dodici nel campionato danese. Un 5-1 senza storia che lascia l’amaro in bocca e conferma come la situazione nell’ambiente biancoceleste non sia delle più rosee.

La cosa più preoccupante è che l’undici messo in campo da Maurizio Sarri, a fronte dell’esclusione di Milinkovic-Savic, poteva tranquillamente rappresentare una formazione titolare tipo. C’erano giocatori della caratura di Romagnoli, Luis Alberto, Pedro e Immobile, che però non sono riusciti a trasmettere alla squadra quell’intensità e quella voglia di vincere che avevano invece gli avversari.

L’unico aspetto positivo è che la situazione nel girone non è affatto compromessa. Anzi, tutte e quattro le squadre si trovano a tre punti con una vittoria a testa. Quel che è certo è che ora la Lazio dovrà immediatamente rialzare la testa soprattutto per i tifosi. Al termine della partita il capitano e bomber della squadra biancoceleste ha rivelato un retroscena importante: ecco cosa è successo.

La sconfitta è dura da digerire: ecco cosa pretendono i tifosi ora

Al triplice fischio dell’arbitro tutti i giocatori sono andati sotto lo spicchio dei tifosi della Lazio a chiedere scusa per la pessima prestazione offerta. Una volta finito il confronto, Ciro Immobile si è presentato davanti alle telecamere ammettendo: “È stata una disfatta da parte di tutti, chi ha giocato e chi no. Dispiace soprattutto per i tifosi che sono venuti fin qua a vedere questo brutto spettacolo da parte nostra”.

Il bomber biancoceleste, che in questa stagione ha messo a segno appena tre gol, ha poi rivelato ciò che la squadra si è detta con i tifosi: “Hanno reagito a mente lucida. Ci hanno detto che erano incazzati giustamente per quello che hanno visto, ma di guardare avanti. Ci hanno detto di non mollare e che nulla era perduto”.

La Lazio infatti scenderà di nuovo in campo domenica alle 15 contro la Cremonese, in una partita molto importante e da non sbagliare assolutamente per evitare di andare alla sosta con il morale sotto i piedi.