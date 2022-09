Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi, si complica di non poco la posizione dello storico numero dieci della Roma, da tempo al centro delle tante voci di gossip inerenti la sua separazione dalla non meno nota moglie.

Anche le storie d’amore più belle sono destinate a terminare. Non mancano esempi del passato, né tantomeno la vicenda Totti-Blasi rappresenterà l’ultima in grado di dimostrare come anche le relazioni apparentemente perfette e platoniche siano destinate a perire in caso di mancata fiducia e dialogo. Questo è proprio quanto accaduto alla nota coppia romana che, come ammesso dallo stesso Francesco, ha vissuto difficoltà già negli anni passati, alla luce delle riconosciute mancate attenzioni da parte di lui nei confronti dell’ex Velina.

Il proseguimento della storia segue poi un canovaccio abbastanza diffuso in situazioni del genere, contraddistinto da dichiarazioni non sempre felicissime, frecciatine social (soprattutto da parte di Ilary) e indiscrezioni legate ad investimenti privati e spionaggi quasi degni dei più nobili film americani. A confessarlo è stato lo stesso Totti che, nella recente intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, ha ammesso di aver saputo di essere seguito e spiato dalla non più consorte.

Divorzio Totti-Blasi, Alfonso Signorini lancia la “bomba”

La grande novità arriva però in questi giorni e potrebbe ulteriormente complicare la posizione dei due, passati dall’essere emblemi di un amore quasi perfetto e, con il senno di poi, utopistico, al divenire protagonisti di una dialettica mediatica e legale che tutto sta facendo tranne che perseguire quello che voleva essere l’obiettivo del capitano giallorosso e della moglie. Quello cioè di preservare il bene dei tre figli, di certo i maggiormente accusanti una separazione che, indipendentemente dallo status sociale ed economico dei coinvolti, lascia sempre grande dolore in famiglia.

Ennesimo protagonista di una vicenda nella quale ognuno sembra voler entrare per un briciolo di notorietà e fama è Alfonso Signorini, amico di Ilary Blasi e direttore del giornale “Chi“. Di recente, la sua testata ha infatti pubblicato delle foto bomba che sembrerebbero complicare le posizioni di Francesco e smentire le dichiarazioni arrivate in questi giorni.

Stanno girando, infatti, alcuni scatti di Isabel, terzogenita della non più coppia, insieme al papà in quel di Sabaudia presso una villa dove si sarebbero tenuti vari incontri coinvolgenti anche la prole di Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex giocatore.