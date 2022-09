Leao gioca duro: è ancora stallo sul rinnovo, ma c’è un motivo che nessuno conosce

Rafael Leao, assoluto protagonista di questo avvio di stagione dei rossoneri, non ha ancora rinnovato il suo contratto e la situazione rimane in stallo, ma c’è un motivo che nessuno conosce.

Primo nel girone Champions League, terzo a pari merito con le prime due, Napoli e Atalanta, il Milan ha cominciato in maniera convincente la stagione.

Domenica sera i rossoneri ospiteranno il big match contro il Napoli, in palio ci sono punti importanti per la classifica. Le due squadre più in forma in questa prima parte di stagione, domenica a San Siro, si contenderanno punti preziosi per provare una prima mini fuga. Il Milan arriva da due vittorie consecutive, contro la Sampdoria e contro la Dinamo Zagabria, condite da ottime prestazioni della squadra. Il vero trascinatore degli uomini di Pioli è sicuramente l’attaccante portoghese Rafael Leao che fino ad ora in otto partite ha segnato tre gol e servito sei assist ai suoi compagni.

Contro i partenopei non ci sarà, squalificato per un turno per doppia ammonizione nell’ultimo match di campionato a Marassi contro la Samp.

Situazione rinnovo

Leao fa gola a mezza Europa, incantando e illuminando San Siro e il Diavolo. Il rinnovo con il Milan è in fase di stallo e dopo un’estate passata a sperare che il portoghese non accettasse offerte di big club europei la situazione momentaneamente è ferma.

Il Milan chiaramente vorrebbe tenerlo ma se dovessero arrivare offerte folli sarebbe difficile dire di no. La dirigenza attende anche che il nuovo patron, Cardinale, mandi segnali chiari sulla situazione, per decidere se sarà possibile accontentare l’attaccante portoghese rinnovando con un ingaggio da vero fuoriclasse di 8/9 milioni a stagione.

Questa estate i rossoneri hanno rifiutato un’offerta di 90 milioni da parte del Chelsea per il gioiello classe 1999, ma alla finestra non ci sono solo i blues. Anche il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe interessata a Leao per voler dell’allenatore che da tempo gli ha messo gli occhi sopra. Come ha sottolineato Pioli, al termine della gara di Champions, la volontà dei calciatori fa la differenza in questi casi.