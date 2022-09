Cenano al ristorante e scappano senza pagare: proprietari fanno saldare alla cameriera

Cenano al ristorante e scappano senza pagare: proprietari fanno saldare il conto alla cameriera. Scatta il polverone di sdegno e polemiche: “I proprietari dovrebbero vergognarsi, bisogna rivolgersi al Tribunale”.

Un risvolto di certo inaspettato, quello preso da una vicenda che ha quasi del paradossale. Vittima è una cameriera di un ristorante del Regno Unito, che si è vista addebitare il costo di un’intera cena da parte del proprietario, suo datore di lavoro.

Questo poiché alcuni clienti sarebbero scappati senza pagare, lasciando con a mani vuote l’ignara dipendente. Dipendente che, a causa di quanto deciso dal ristoratore, quella sera avrebbe praticamente lavorato quasi gratis.

Clienti scappano, cameriera costretta a pagare il conto

La storia viene riportata dall’Irish Mirror, e ha già scatenato non poche polemiche sul web. Un fatto che ha dell’assurdo, sia per il comportamento scellerato di un gruppo di persone, che per la dubbia decisione presa dal ristoratore truffato. Una cameriera in un ristorante irlandese è stata infatti costretta a pagare il conto dopo che un gruppo di clienti se n’è andato senza pagare la consumazione. La storia è stata raccontata alla radio RTE dalla stessa mamma della giovane lavoratrice. E immediate sono state le repliche da parte degli ascoltatori, che sono rimasti letteralmente disgustati dalla vicenda.

Louise – questo il nome della signora – ha raccontato che sua figlia ha finito per lavorare gratuitamente durante lo scorso weekend, poiché il conto del tavolo non saldato è finito tutto sul suo stipendio. La donna, shockata dalla decisone del ristoratore, ha definito questa soluzione del tutto folle, oltre che ingiusta: non doveva essere di certo sua figlia a dover pagare per la disonestà di qualcun altro. “Ha finito per lavorare quasi per niente ed era molto infastidita – mentre io ero furiosa”, ha raccontato in diretta la signora.

Alla giovane, dunque, pare siano stati addebitati ben 90 euro di cena. Lettori e ascoltatori che hanno appreso dalla vicenda sono rimasti ovviamente sconvolti, con un polverone di polemiche nato proprio sui social. “Comportamento assolutamente disgustoso da parte di questi ristoranti”, si legge in un messaggio. Mentre un altro risponde: “Sì, e disgustoso è anche il comportamento di chi ha mangiato e si è messo a correre”.

Eppure, spiegano dal quotidiano irlandese, pare che non si tratti di un caso isolato. Secondo quanto previsto proprio dalla politica del ristorante, la responsabilità sarebbe tutta in mano al cameriere o alla cameriera che apre il conto del tavolo. Dunque, se il cliente non paga, sono i dipendenti a dover coprire il costo del cibo e delle bevande consumati. Ma sono comunque tanti i dubbi e le perplessità in merito a una simile politica aziendale. Sono infatti diversi gli utenti che hanno sinceramente esortato la cameriera a chiamare la Workplace Relations Commission (WRC), ente statale che svolge un ruolo simile ai tribunali del lavoro nel Regno Unito e che si occupa dunque di valutare i casi di discriminazione e di ingiustizia perpetrati ai danni dei cittadini.