Pirata della strada tenta di investire agente con l’auto a tutta velocità: polizia apre il fuoco per fermarlo

Dramma sfiorato nella tarda serata di ieri: un automobilista spericolato ha tentato di investire un agente, rimasto ferito nell’urto con la macchina.

Per scongiurare il peggio, un poliziotto ha sparato con la pistola alle gomme dell’auto pirata. È successo nella periferia della Capitale.

Paura nella notte a Tor de Cenci, quartiere della periferia meridionale di Roma, dove un uomo sulla quarantina è fuggito a bordo di un’automobile. Costringendo un poliziotto a sparare un colpo di pistola per bloccarlo.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica, verso le 23:40. Tutto ha avuto inizio a Spinaceto, all’altezza di via Salvatore Lorizzo. Qui diversi residenti hanno segnalato alla Polizia la presenza di un uomo che, a bordo di un’auto sfrecciava a tutta birra per le strade del quartiere, facendo sorpassi pericolosi e azzardati. Una guida spericolata che metteva in serio pericolo l’incolumità degli altri automobilisti.

Quando ha visto i poliziotti intervenire sul posto con diverse volanti, l’uomo – un quarantenne italiano – ha tentato di investirli con la sua macchina. I poliziotti hanno cercato di intimare l’alt al conducente. Il quale, in tutta risposta, ha spinto ancor più sull’acceleratore. Un agente ha tentato di frapporsi in strada, rischiando grosso. Il guidatore spericolato, pur di non arrestare la marcia del veicolo, lo ha urtato provando ad investirlo.

La polizia costretta ad aprire il fuoco

Vista la situazione, a quel punto un altro poliziotto ha estratto la pistola e ha sparato mirando alla ruota della vettura guidata dal pirata della strada. Il colpo è arrivato a segno. Anche con uno degli pneumatici a terra, forato dal colpo di pistola, l’automobilista esagitato ha tentato comunque di svignarsela. Ma è durata poco. L’uomo ha dovuto terminare la sua breve fuga in largo Lido Duranti, dove gli agenti della squadra Volanti lo hanno fermato e arrestato. Adesso dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e resistenza al pubblico ufficiale.

Il poliziotto urtato dall’automobile è rimasto ferito a un ginocchio. È stato trasportato al Campus Biomedico, dove è stato visitato e dimesso con una prognosi di 3 giorni. Il quarantenne fermato dagli agenti è stato invece portato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per essere sottoposto a un consulto di natura psichiatrica.