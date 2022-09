Amici 22, Tommy Dali commento al vetriolo contro Zerbi | Poi però il post sparisce

Mai come quest’anno l’edizione di Amici, è partita in quarta. È andata in onda solo la prima puntata, e già si è scatenato il putiferio. Ed è giallo su un commento postato da Tommy Dali, poi sparito, che sembra fosse contro il professor Rudy Zerbi.

Amici 22 non è nemmeno iniziato, e già si stanno scatenando alcuni polemiche sul web. Ad essere coinvolto è Tommy Dali, cantante già conosciuto, entrato nella scuola e voluto da Rudy Zerbi e lasciato a lui proprio dalle sue colleghe.

Durante la puntata di domenica, sul web ci sono stati tantissimi utenti che hanno commentato la punata. Tanti non erano d’accordo con le scelte fatte da Zerbi. In particolare non hanno compreso la scelta di eliminare due ragazze con voci bellissime per far entrare dei ragazzi più carenti da quel punto di vista.

Su Instagram, quindi, c’è chi ha discusso su questo, e qualcuno ha scritto che Zerbi sceglie semplicemente chi venderebbe di più.

Amici 22, Tommy Daly commento al vetriolo contro Zerbi. Cosa ha scritto

Proprio sul commento di una follower è intervenuto Tommy Dali scrivendo “brava”. Quindi si è trovato d’accordo con quello che aveva scritto, e in molti hanno considerato questo un pensiero contro il suo stesso professore. Misteriosamente poi, la parola è scomparsa. Non si sa se lui l’ha cancellata perché voleva rispondere ad un’altra persona, oppure se davvero era un commento contro Rudy. Magari non era una critica al suo professore, ma dopo che il web ha pensato questo ha preferito cancellare tutto per non creare polemica. Ma non è tutto. Non solo Tommy Dali, anche nella sezione ballo c’è già chi ha scatenato il web. Si tratta di Gianmarco Petrelli, ballerino scelto da Alessandra Celentano e scartato da Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Soprattutto quest’ultimo non lo ha scelto perché lo ha trovato “sporco” nei movimenti. Proprio questa opinione ha mandato su tutte le furie il web. Ma non solo, proprio Gianmarco ha messo like ad alcuni i tweet che criticavano anche Christian Stefanelli.

Alcuni dei Tweet incriminati

“Sporco a Gianmarco quando l’anno scorso il pollo moro era messo molto peggio. Sentite, qualcuno può ricordarmi perché Todaro sia ancora lì?”. Il pollo moro sarebbe Christian Stefanelli, così è chiamato sui social dallo scorso anno. Oppure: “Immaginati essere Raimondo e dare il banco ad una ragazza che ha studiato su Youtube e dire che Gianmarco è sporco…”.

E ancora: “Quello che lo scorso anno aveva il pulcino pio moro come prediletto si è permesso di dire che Gianmarco è sporco. Ma chi sei?”. E poi: “Ma in che senso Raimondo ha detto a Gianmarco Petrelli che è sporco? Cioè in che senso? Lui l’anno scorso aveva Christian… Molto imbarazzata per lui”. Tutto questo solo alla prima puntata.