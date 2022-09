Sabrina Ferilli mostra le foto da adolescente: “Ero brutta e pelosa come la figlia di Fantozzi”

Sabrina Ferilli ha raccontato nel corso di un’intervista televisiva la sua adolescenza, facendo un incredibile rivelazione: ecco le sue parole.

Lei è una delle attrici, conduttrici, showgirl e star dei social più amate dal grande pubblico, uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo nostrano. Ha partecipato a tantissimi tra programmi, serie tv e film di grande successo. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli.

La scorsa stagione televisiva è stata per lei un grande successo: ha condotto, in coppia con il conduttore e direttore artistico Amadeus, la finalissima del Festival di Sanremo 2022, ed è stata una delle grandi protagoniste della trasmissione Mediaset, Tu Si Que Vales, su Canale 5. Sempre sulla rete ammiraglia di Cologno Monzese, ha portato al successo la serie Svegliati amore mio.

Le foto di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo nostrano. Eppure, in passato, non era così. O almeno come ha raccontato la stessa conduttrice e attrice nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone negli studi di Oggi è un altro giorno, su Rai Uno. La Ferilli ha raccontato che durante alcuni anni della sua adolescenza: “Mi ero incicciocita. Bruttina e pelosa come la figlia di Fantozzi. Non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire”. Nel corso del programma sono state mostrate diverse foto della conduttrice. Come ha spiegato la stessa attrice, negli anni, qualcosa è cambiato: “Si è sbragato e poi è tornato negli anni successivi [il suo fisico].Poi mi sono salvata perché io una certa fisicità ce l’ho avuta insieme allo Scudetto – della Roma – intorno ai 34- 35 anni e questa cosa mi ha dato l’ abbrivio per darmi una mossa per mantenermi di più”.

I nuovi progetti di Sabrina Ferilli

Come annunciato nelle scorse settimane, Sabrina Ferilli sarà la protagonista di una nuova serie – dal tempa dell’impegno civile – targata Ricky Tognazzi e Simona Izzo dopo il grande successo di Svegliati amore mio, che dovrebbe approdare su Canale 5 nella prossima primavera, ma sulla quale vige il massimo riserbo.

La conduttrice e attrice è poi tornata a Tu Si Que Vales, sempre su Canale 5, nelle vesti di giudice popolare. Ma non è tutto: per Sabrina Ferilli potrebbe presto essere pronto uno show tutto suo. Staremo a vedere.