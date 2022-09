Chanel Totti in barca con mamma Ilary Blasi: due fotocopie, bellissime

Lo scatto di Chanel Totti e Ilary Blasi in barca ha stupito i social: mamma e figlia sono identiche. Ecco la foto.

L’intervista di domenica scorsa di Aldo Cazzullo a Francesco Totti, uscita su Il Corriere della Sera, ha di nuovo messo la separazione tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi al centro dei riflettori dei media. Totti ha fatto varie, e pesanti accuse a Ilary Blasi.

L’ex capitano della Roma ha accusato la conduttrice de L’Isola dei Famosi di tradimento e di averlo fatto pedinare sin sotto casa di Noemi Bocchi. Inoltre, Francesco Totti ha raccontato che Ilary Blasi avrebbe ritirato dei rolex dalla loro cassetta di sicurezza.

In questi giorni, Totti e Blasi sono tornati a Roma: da quanto si apprende – fonte il Messaggero – i legali dei due starebbero lavorando ad una sorta di tregua, almeno sul piano della comunicazione. Niente intervista, dunque, sino all’accordo della separazione.

Lo scatto di Ilary e Chanel

Questa estate, Ilary Blasi ha viaggiato molto, mentre Francesco Totti ha preferito rimanere a Sabaudia, dove l’ormai ex coppia ha una bellissima villa. In un post pubblicato da un account fan-page della conduttrice Mediaset, si vedono Ilary Blasi e la primogenita Chanel insieme in barca. Un post che ha emozionato i social: la giovane somiglia tantissimo a sua mamma.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

Da quanto si apprende, Francesco Totti e Ilary Blasi – o meglio i loro legali – sarebbero pronti ad incontrarsi per evitare di trascinare l’accordo in Tribunale. Ma non è semplice. Come ha raccontato lo stesso ex capitano nel corso della famosa intervista al Corsera, i rapporti sono freddissimi e lui ha già lasciato la casa dell’Eur.

Nella storica villa di famiglia, dunque, vivono Ilary Blasi, Chanel, Cristian e Isabel. Nelle scorse settimane si era parlato di un trasferimento della conduttrice Mediaset a Milano – cosa che le permetterebbe di avvicinarsi a Cologno Monzese – ma l’idea sembrerebbe essere tramontata.