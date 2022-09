GF Vip, Romita attacco choc la Famiglia Reale: “Stupratori e organizzatori di orge” | Scatta la censura

Il concorrente del GF Vip 7 Attilio Romita ha attaccato in diretta la Famiglia Reale con durissime parole: ecco cosa ha detto.

Uno dei nomi che ha suscitato molta curiosità e interesse, tra il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, è certamente quello del giornalista Attilio Romita, ex conduttore del Tg1 oggi in pensione. Stando a quanto raccontato nelle scorse settimane, Romita da anni sognava di varcare la porta rossa.

Attilio Romita vanta una grandissima carriera da giornalista e nel corso degli anni si è occupato di alcuni dei più grandi eventi accaduti. Nella casa, in questi giorni, inevitabilmente, si sta parlando della scomparsa della Regina Elisabetta. In particolar modo, Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti, hanno parlato della Sovrana tessendo le sue lodi.

Ad un certo punto, nella discussione, si è inserito anche Attilio Romita, il quale non ha usato di certo mezzi termini, tando da costringere la regia a tagliare, onde evitare gaffe clamorose. Ma alcune frasi sono trapelate ad ogni modo e ora stanno facendo il giro dei social

Le parole del giornalista

Attilio Romita, parlando della compianta Regina Elisabetta, ha voluto parlare anche del – presunto – astio che ci fu tra la Sovrana e la Principessa Lady Diana Spencer, prima moglie del suo primogenito Carlo, oggi conosciuto come Re Carlo III. Ha spiegato l’ex giornalista del Tg1: “Questa riconoscenza per una donna che ha servito il suo Paese fino all’ultimo giorno. Avrei voluto vedere! Ma voi avete visto i sudditi di Lady Diana al suo funerale? Era una roba pazzesca. Ma come si può essere innamorati e devoti alla Regina che era la più grande nemica di Lady Diana?”.

A quel punto, Cristina Quaranta, ha replicato che la Regina Elisabetta II si è ritrovata sul trono e a regnare in un: “Paese in mezzo a soli uomini”. Attilio Romita ha poi rincarato la dose: “Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, organizzatori di orge?”. Il riferimento, per molti, era per l’inchiesta Epstein di New York che ha visto coinvolto il Principe Andrea, Duca di York, secondogenito della Regina Elisabetta II.

Attilio Romita rischia un provvedimento?

A questo punto, la regia del Grande Fratello Vip 7, ha deciso di staccare sulla discussione e virare altrove. Le parole di Attilio Romita, come detto, stanno facendo il giro dei social. In molti hanno trovato altamente fuori luogo le sue esternazioni.

Non è chiaro se la produzione voglia prendere provvedimenti o se l’argomento verrà trattato nella puntata di domani sera. Staremo a vedere.