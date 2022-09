GF Vip, Antonino parla di nuovo di Belen e tira in ballo Stefano De Martino | La reazione della conduttrice

Antonino Spinalbese, neo concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha parlato di nuovo della sua ex compagna Belen Rodriguez. Ecco cosa ha detto.

L’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, è certamente uno dei concorrenti più attesi di questa settima edizione del programma cult di Canale 5 Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Il suo nome nel cast, però, ha anche suscitato più di una polemica.

Già lunedì sera, poco prima di varcare la porta rossa più famosa della televisione, Antonino Spinalbese ha parlato della sua ex compagna. Ricordiamo che i due, lo scorso febbraio, sono diventati genitori della piccola Luna Marì. L’hair stylist ha spiegato che i due non erano poi compatibili, ma ulteriori parole sulla rottura stanno arrivando in queste ore.

Come detto, non tutti stanno apprezzando: c’è chi accusa Antonino Spinalbese di voler calvare l’onda della sua passata storia d’amore. Accuse che, ad ogni modo, vengono rivolte anche al conduttore Alfonso Signorini che, di sicuro, chiederà lumi in queste settimane a Spinalbese sulla fine della storia d’amore con la conduttrice Mediaset.

Le parole del neo gieffino

Dicevamo: Antonino Spinalbese, ha parlato di nuovo di Belen Rodriguez. Non solo, l’hair stylist ha anche commentato il ritorno di fiamma della conduttrice Mediaset con Stefano De Martino: “Spero che tra Belen e Stefano duri per sempre, è la cosa migliore per i nostri figli. Con Belen non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare”. Spinalbese ha poi continuato: “Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La reazione di Belen Rodriguez

Al momento, la conduttrice Mediaset, non ha ancora commentato le parole – nemmeno indirettamente – del suo ex compagno. Nella serata di ieri, Belen Rodriguez si è goduta una cena di compleanno insieme alla sua amata di famiglia. Non è chiaro, però, se la presentatrice di Tu Si Que Vales risponderà.

Nei mesi scorsi, quando già il nome di Antonino Spinalbese era finito tra i papabili per il Grande Fratello Vip 7, si era parlato di un certo malumore di Belen Rodriguez per la notizia. La conduttrice, si è mormorato, avrebbe addirittura chiesto di non essere nominata.