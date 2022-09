Minigonna e gambe da urlo: Tina Cipollari come non l’avete mai vista [FOTO]

Uno scatto della storica opinionista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Tina Cipollari: minigonna e gambe al vento.

Lei è una delle showgirl, opinionista tv e star dei social più amate dal grande pubblico, da quasi vent’anni protagonista del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto tutti i giorni in daytime su Canale 5 da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Stiamo parlando chiaramente di Tina Cipollari, la vamp della trasmissione, opinionista insieme a Gianni Sperti del programma targato Mediaset. Del resto, oggi, sarebbe impossibile immaginare Uomini e Donne senza la Cipollari. Eppure nelle settimane scorse si è parlato molto di un suo possibile addio.

Intanto, nella giornata di ieri, è iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne e Tina Cipollari era presente. Al momento, stando ai rumors provenienti da Cologno Monzese, non sarebbe stata accantonata definitivamente l’idea di una versione serale dello show. In quel frangente, ma si tratterebbe ad ogni modo di poche settimane, Tina e Gianni lascerebbero la versione in daytime a Giulia De Lellis e Karina Cascella. Staremo a vedere.

Lo scatto di Tina Cipollari

In molti ricorderanno il debutto di Tina Cipollari a Uomini e Donne: la futura opinionista, divenne dapprima corteggiatrice e poi tronista. Maria De Filippi intuì subito il grande potenziale di Tina, facendola tornare poi nel programma in una nuova veste. Allora, la vamp – presentatasi quasi come una sosia di Marilyn Monroe – aveva un look molto appariscente. Ma com’era Tina Cipollari prima di approdare a Mediaset? La risposta ci arriva da una fan-page della stessa opinionista, che ha pubblicato uno scatto di Tina.

Uno scatto molto vintage, fatto con una macchina fotografica analogica, che mette ancora più in risalto la grande bellezza di Tina Cipollari. Capelli ricci e scuri, sorriso splendido, la futura opinionista di Uomini e Donne indossa una minigonna scura a tubo con gambe da urlo, e abbronzate, in bella vista, tutto chiuso con una giacca. Orecchini pendenti e make up leggero, quasi inesistente, Tina è bellissima ed elegante. Uno scatto, manco a dirlo, che ha entusiasmato il grande pubblico.

La nuova stagione dello show

Come detto, Tina Cipollari, nel corso delle prime registrazioni di Uomini e Donne, era presente sulla sedia di opinionista. E, di fatti, è già avvenuto il primo screzio della stagione con la dama Gemma Galgani. Al momento, a quanto si apprende, la Cipollari avrebbe nel mirino il cavaliere Riccardo Guarnieri, tornato dopo la rottura con la dama Ida Platano avvenuta sul finire della scorsa stagione.

Intanto, il nome dell’opinionista del programma di Maria De Filippi, è finito tra i papabili sostituti di Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Staremo a vedere.