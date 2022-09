Regina Elisabetta, uno dei suoi oggetti più preziosi finito all’asta su Ebay: ecco quanto vale

Dietro l’austerità di sovrana, si nascondeva un’accanita gamer: la curiosa vicenda della Wii in oro 24 carati prodotta per Elisabetta II.

L’8 settembre scorso, nella tenuta scozzese di Balmoral, la regina più longeva della storia britannica ha esalato l’ultimo respiro dopo un regno durato ben 70 anni. Un evento che ha avuto dell’incredibile e che ha portato alla luce storie, aneddoti e curiosità su Elisabetta II.

Non molti sanno, infatti, che dietro la solennità della monarca si nascondeva una grande appassionata di videogiochi. E in particolare di Wii: la nota console prodotta da Nintendo. Insomma, un’alternativa più che valida al classico scettro!

E l’analogia sembra proprio azzeccata se si pensa che proprio per lei è stata realizzata una Wii personalizzata in oro 24 carati: una rarità di inestimabile valore, che tuttavia non è custodita a Buckingham Palace…

Com’è nata la passione di Elisabetta II per la Wii

In molti stenteranno a credere che il prezioso manufatto è in realtà passato per Ebay. Ma partiamo dall’inizio. La scintilla con la Wii è scattata molti anni fa, quando Kate Middleton ne regalò una a William: «Lei vide William che giocava con la Wii dopo una colazione a Sandringham. Incuriosita, volle provare la Wii e la trovò tremendamente divertente. In particolare, si appassionò ad un gioco di bowling e sembrava davvero portata», si legge su The Sunday People. Da allora, la regina è diventata una vera e propria gamer, finendo per trasformarsi in una grande fan di Big Family Games, prodotto dall’azienda THQ.

La Wii in oro 24 carati acquistata all’asta su Ebay

Un fatto che non sfuggì all’allora team marketing dell’azienda, che decise di produrre una Wii personalizzata per Elisabetta II, in oro 24 carati. Una volta arrivato a Buckingham Palace, però, il pacco, non essendo stato preventivamente autorizzato, fu bloccato e rispedito al mittente. Dopo il fallimento della THQ nel 2013, il prezioso manufatto venne dimenticato finché otto anni dopo non riapparve su eBay. A metterlo in vendita fu Donny Fillerup, il quale raccontava di averla acquistata da un collezionista, che a sua volta affermava di esserne entrato in possesso grazie ad alcune conoscenze alla THQ. Quando l’ormai proprietario decise di venderla la prima volta a 300mila dollari, non ricevette alcuna offerta. Quest’anno, partendo da una base d’asta di 1.500 dollari, è arrivato a cederla, dopo 44 offerte, a 36mila. Ma questo prima della morte della regina Elisabetta: riuscite a immaginare a quanto schizzerà il valore della particolarissima Wii in oro 24 carati?