“Brooke è gravemente malata”, Beautiful: l’impensabile colpo di scena arriva dagli States

Un clamoroso colpo di scena potrebbe segnare per sempre l’amata soap Beautiful: Brooke Logan è gravemente malata? Gli incredibili indizi.

Una delle soap leggendarie del piccolo schermo internazionale e più longeve della storia della televisione mondiale, che ha segnato per sempre il piccolo schermo e, forse, anche gli anni ’90. Stiamo parlando della soap statunitense Beautiful, ambientata a Los Angeles.

Del resto, anche se non fan, chi non conosce Brooke Logan o Ridge Forrester? Negli ultimi anni, complici trame sempre più elaborate fatte di clamorosi ritorni – come quello di Taylor – addii e colpi di scena, la soap ha ripreso i suoi fasti di un tempo.

In Italia, sin dalla prima puntata nel lontano ’89, la soap Beautiful viene trasmessa su Canale 5. Attualmente, è in onda tutti i giorni in daytime dalle 13.45 circa. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? A quanto pare, un incredibile colpo di scena.

Brooke è malata?

Una delle grandi protagoniste della soap è certamente Brooke Logan. Il personaggio, diventato iconico nel corso degli anni, è interpretato dall’attrice Kelly Lang, l’unica – insieme all’attore John McCook, che interpreta Eric Forrester – ad essere presente nella soap sin dalla prima puntata. In questi anni, Brooke ne ha attraversate tante ed è sempre stata al centro della narrazione della soap. In queste puntate, stiamo assistendo ai ripensamenti di Ridge: il Forrester è stato stregato dal ritorno di Taylor – complice anche il bacio tra Brooke e Deacon – madre di Thomas e Steffy. I due, però, stanno mettendo in atto un subdolo piano per fare tornare i due insieme, ma vengono scoperti da Hope, figlia di Brooke.

Nel corso di una conversazione tra Brooke e Hope, la moglie di Ridge riceve un messaggio sul suo cellulare: è lei stessa a spiegare a sua figlia che si tratta di un promemoria, dal momento che dovrà recarsi dal medico per dei controlli. Il suo tono vago e la segretezza che sempre aleggiare intorno a questa notizia hanno scatenato il grande pubblico americano.

Le ipotesi negli States

Come detto i fan della soap si sono scatenati. Nelle anticipazioni delle prossime puntate si ipotizza un problema di salute per Brooke: del resto, si chiedono in molti, perché mettere nella trama un messaggio dal suo medico di fiducia? Si legge: “Brooke potrebbe essere gravemente malata e non saperlo ancora”.

Al momento, sono soltanto ipotesi, che però lasciano sbalorditi: davvero Beautiful potrebbe far morire, nella peggiore delle ricostruzioni, il personaggio di Brooke? Staremo a vedere.