Elettra Lamborghini rompe il silenzio sui social: frecciata a sua sorella Ginevra?

Elettra Lamborghini ha postato una Insta Stories e la notizia è immediatamente rimbalzata da un social all’altro. Ma perchè tanta curiosità? Il motivo è legato alla partecipazione della sorella Ginevra al Grande Fratello Vip. Da giorni infatti i fan della cantante attendevano un suo commento, ma cosa ha detto?

Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulla sorella Ginevra, ecco cosa ha detto

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita e tra i vipponi c’è anche Ginevra, sorella di Elettra Lamborghini. Tra le due non c’è un clima disteso, infatti pare che Ginevra non sia stata nemmeno invitata al matrimonio della cantante. Cosa sia accaduto di preciso tra loro non si sa, ma di certo potrebbe venire a galla nel corso del programma. Nel suo video di presentazione ha rivelato tra le altre cose: “ensate che sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata dal suo matrimonio. Ci soffro. Ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sarò qui”.

L’attenzione nei confronti delle sorelle Lamborghini è altissima, ed ora che Elettra ha postato alcune Insta Stories parlando del suo rapporto con sua sorella, non si fa di parlare altro. Tutto è partito da alcune dichiarazioni di Ginevra nella casa, chiacchierando con Cristina Quaranta ha detto: “Io le scrivo, ma mi ha bloccata ovunque. Mi ha bloccata su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici… Lei non mi vuole a Natale, non mi vuole a Capodanno”.

Elettra Lamborghini lancia una frecciatina social a Ginevra?

Antonella Fiordelisi le ha domandato perchè avessero litigato: “Non lo so neanche io, ma io credo non lo sappia neanche lei. È nato per una stupidata. Non abbiamo avuto un litigio ma una rottura netta…”- ha risposto Ginevra.

Elettra Lamborghini pare che abbia risposto alle parole della sorella con un’allusione. Nelle ultime ore ha postato una Insta Stories e per molti followers sarebbe proprio rivolto a Ginevra. “Guarda te stesso Simba. Tu sei molto di più di quello che sei diventato”. Non si può affermare con certezza che sia rivolto a sua sorella, ma i suoi fan più affezionati sono convinti di si. Sarà vero?