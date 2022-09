Grande Fratello Vip 7, è subito bestemmia-gate: social in rivolta | Ecco la verità

Non si fa che parlare d’altro. Nella casa più spiata d’Italia qualcuno ha imprecato pesantemente. Ma chi è stato e, soprattutto cosa ha detto? E’ la verità o è una bufala?

Grande Fratello Vip, scoppia il caos, qualcuno ha bestemmiato?

La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni, ma è già scoppiata la polemica. Tutto è partito da una notizia che si è diffusa a macchia d’olio e, secondo la quale uno dei concorrenti del reality avrebbe imprecato. La presunta bestemmia sarebbe stata catturata dalle telecamere nel corso della diretta della prima puntata. Dal video si sente che la bestemmia è stata pronunciata nel corso di un collegamento aperto da uno degli autori.

Dopo l’imprecazione, una concorrente si è mostrata insofferente per l’accaduto, lamentandosi di essersi svegliata sentendo quelle parole. Il video ha fatto il giro del web, ma attenzione i più attenti hanno immediatamente compreso che si tratta di un filmato risalente alla passata edizione del Grande Fratello Vip, perchè è ben riconoscibile la voce di Francesca Cipriani, che non è nel programma, ma ha partecipato alla sesta edizione.

Si tratta di un estratto diventato virale nelle ultime ore, quindi nessuno dei concorrenti ha bestemmiato, si tratta dunque di una fake news. A “farne le spese” è stata Elenoire Ferruzzi, perchè alcuni utenti hanno ipotizzato che fosse stata proprio lei a bestemmiare. Eleonoire non ha affatto imprecato e non ha dunque infranto il regolamento.

Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti si racconta: “L’ho beccato sul colpo proprio”

Patrizia Rossetti si è raccontata all’interno della casa più spiata d’Italia e le sue dichiarazioni hanno fatto il giro della rete: “Quattro anni che non batto chiodo e che non dormo con un caz** di nessuno”- ha esordito con ironia. La conduttrice 63enne ha svelato alcuni aneddoti del suo passato sentimentale: “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”.

Alcuni sospettano che abbia fatto riferimento alla sua relazione con con Rudy Londoni“Al mio ritorno ( da Pechino Express) la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più niente da dirci”. Poi ha aggiunto: “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei”.